Innocence anticipazioni 27 luglio: Ela si risveglia ma tace, la polizia indaga su un secondo cellulare

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. In questa puntata: dopo il risveglio in ospedale, Ela si chiude nel silenzio. Intanto, emergono nuovi indizi sul suo legame con Ilker.

Domenica 27 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:55, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con İlker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. Ecco cosa succederà nella puntata di domani.

Riassunto dell'episodio precedente

Nel tentativo di riabilitare l'immagine del figlio Ilker, Hale convince Irem a sposarlo nonostante lui sia ancora in carcere. Harun cerca invano di opporsi alle nozze, che vengono comunque celebrate. Quando scopre l'accaduto, reagisce furiosamente e cerca di annullare legalmente il matrimonio. Ma Irem, determinata, difende la propria scelta e decide di trasferirsi temporaneamente a casa dei suoceri.

Intanto, il matrimonio diventa un caso mediatico, regalando a Hale l'attenzione pubblica tanto agognata. Bahar è sconvolta: si sente in colpa per non aver protetto la figlia e deve subire le accuse della suocera Gulizar, che la ritiene responsabile della rovina di Ilker e Irem. Intanto Ela si risveglia: finalmente può lasciare la terapia intensiva, e l'attesa per le sue prime parole è colma di speranza.

Innocence: Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

Anticipazioni di Innocence: Ela ricorda l'incontro segreto con Ilker e la drammatica serata in cui tutto cambiò

In ospedale, Ela riprende conoscenza ma si chiude in un ostinato silenzio, rifiutandosi di parlare. Nel frattempo, la polizia sospetta l'esistenza di un secondo cellulare usato da Ela per mantenere i contatti segreti con Ilker. Bahar, sconvolta dagli ultimi sviluppi, cerca di mettersi in contatto con Timur, che però si trova con Banu.

Quest'ultima, con la complicità di Ismail, convince Timur a firmare le dimissioni dal Gruppo Ilgaz. Un flashback ci riporta a qualche mese prima: una sera, Irem si presenta inaspettatamente nella casa a Riva, dove Ilker si trova insieme a Ela. Colto alla sprovvista, l'uomo fa nascondere la ragazza in uno stanzino.

Tuttavia, Irem nota un indizio compromettente: un braccialetto con Trilli, lasciato da Ela. Usando la scusa di restituirle l'oggetto, Irem organizza un incontro con entrambi. Una volta riuniti, Ela racconta la sua versione dei fatti, ma Ilker smentisce tutto, accusandola di essersi inventata la relazione. Ferita e furiosa, Ela reagisce con rabbia, arrivando a minacciarlo. Un flashforward ci conduce infine al giorno della prima udienza in tribunale.

Innocence: Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

Cast: personaggi e interpreti

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

