Innocence anticipazioni 2 agosto: Ilker viene scarcerato, Bahar insorge in tribunale

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. In questa puntata: l'avvocato di Ilker attacca la vittima sostenendo che abbia inscenato tutto, ma la madre reagisce mostrando prove scioccanti.

Sabato 2 agosto nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 17:55, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica. Anticipazioni della puntata di domani: dopo l'arringa dell'avvocato difensore, Ilker ottiene la libertà provvisoria tra le lacrime e la rabbia della madre di Ela.

Riassunto della puntata precedente della dizi con Deniz Çakır e İlayda Alişan

Ela si risveglia in ospedale ma resta chiusa in un ostinato silenzio. La polizia sospetta che la ragazza possedesse un secondo cellulare usato per mantenere i contatti segreti con Ilker. Intanto Bahar, sconvolta dagli ultimi eventi, tenta di parlare con Timur, che però si trova con Banu. Con l'aiuto di Ismail, Banu convince Timur a firmare le dimissioni dal Gruppo Ilgaz.

Un flashback ci riporta a qualche mese prima, quando Irem si presenta nella casa di Riva, sorprendendo Ilker con Ela. Ilker nasconde la ragazza, ma Irem nota un braccialetto lasciato da Ela. Con la scusa di restituirlo, organizza un incontro. Ela racconta la sua verità, ma Ilker nega e la accusa di mentire. Ferita, Ela lo minaccia. Un flashforward mostra il giorno della prima udienza.

İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

Anticipazioni di Innocence, la strategia shock della difesa: la vittima accusata di erotomania

Nel corso del drammatico processo che vede Ilker Ilgaz accusato di aver brutalmente picchiato Ela fino a ridurla in fin di vita e farla precipitare in uno stato di coma, l'aula del tribunale si trasforma in un campo di battaglia. Quando finalmente Ela si risveglia dal coma, la sua famiglia cerca giustizia, ma la difesa gioca una carta spiazzante.

Durante la sua arringa, l'avvocato di Ilker tenta di capovolgere la situazione, sostenendo che Ela sia affetta da disturbi psicotici e da una presunta erotomania: secondo questa versione, la ragazza avrebbe inscenato l'aggressione per attrarre l'attenzione dell'imputato. Una tesi scioccante che provoca l'indignazione di Bahar, madre di Ela, presente in aula. Spinta dall'esasperazione, Bahar interviene con forza in difesa della figlia, mostrando le foto che testimoniano le ferite riportate da Ela in seguito all'aggressione.

Tuttavia, il suo gesto le costa l'allontanamento dall'aula. In un colpo di scena che lascia tutti sgomenti, il giudice decide di concedere la libertà provvisoria a Ilker, che viene rilasciato in attesa del processo. Una decisione che riaccende il dolore e la rabbia nella famiglia di Ela, costretta a lottare contro l'ombra dell'ingiustizia e a proteggere la figlia da nuove minacce.

Serkay Tütüncü e Deniz Isin

Cast: personaggi e interpreti

Deniz Çakır nel ruolo di Bahar Yüksel

nel ruolo di Bahar Yüksel İlayda Alişan nel ruolo di Ela Yüksel

nel ruolo di Ela Yüksel Serkay Tütüncü nel ruolo di İlker Ilgaz

nel ruolo di İlker Ilgaz Mehmet Aslantuğ nel ruolo di Harun Orhun

nel ruolo di Harun Orhun Deniz Işın nel ruolo di İrem Orhun

nel ruolo di İrem Orhun Hülya Avşar nel ruolo di Hale Ilgaz

nel ruolo di Hale Ilgaz Tolga Güleç nel ruolo di Timur Yüksel

nel ruolo di Timur Yüksel Asena Tuğal nel ruolo di Banu Kaya

nel ruolo di Banu Kaya Ertuğrul Postoğlu nel ruolo di İsmail Ilgaz

nel ruolo di İsmail Ilgaz Selen Uçer nel ruolo di Yelda Demirci

nel ruolo di Yelda Demirci Alayça Öztürk nel ruolo di Neva Hancı

nel ruolo di Neva Hancı Kimya Gökçe Aytaç nel ruolo di Asu Ilgaz

nel ruolo di Asu Ilgaz Asena Keskinci nel ruolo di Hande Hancı

nel ruolo di Hande Hancı Neslihan Arslan nel ruolo di Birce

nel ruolo di Birce Rüçhan Çalışkur nel ruolo di Gülizar Yüksel

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: L'avvocato di Ilker pronuncia la sua arringa difensiva