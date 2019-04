Ingress: The Animation, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 30 aprile arriva Ingress: The Animation su Netflix: disponibile in streaming la serie tv anime ispirata al videogioco di realtà aumentata creato da Niantic.

Aprile è finito ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Ingress: The Animation, la serie tv anime ispirata al videogioco di realtà aumentata creato da Niantic.

Per i lettori meno amanti dei videogames, Ingress vede due fazioni contrapposte che combattono, gli Illuminati e la Resistenza, per ottenere il possesso dei cosiddetti portali, dei veri e propri luoghi storici e artistici reali. Lo scopo del gioco è ottenere il controllo di diverse aree 'reali' chiamate Control Fields. L'omonima app in realtà aumentata è stata sviluppata dai realizzatori di Pokémon Go diversi anni fa.

Ingress: The Animation, già disponibile su Netflix, non racconterà semplicemente la storia delle due fazioni ma andrà ad affrontare una nuova storia originale, tutto in preparazione per Ingress Prime, la seconda parte del videogioco in arrivo il prossimo ottobre. Protagonisti della serie tv sono Makoto, un poliziotto che riesce a relazionarsi con il passato toccando oggetti, e Sarah, una donna con il potere di controllare il tempo e lo spazio. Entra poi in gioco Jack, un misterioso individuo dal quale i due devono fuggire, e si ritroveranno immischiati in una situazione più grande di loro, tra una strana azienda che fa esperimenti sull'uomo e la "storica" guerra tra Resistenza e Illuminati.

Ingress: The Animation è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.