Inghilterra-Italia, dove vedere in TV e streaming la partita di Nations League in programma stasera

Stasera si gioca il terzo turno della Nations League: gli azzurri affronteranno l'Inghilterra, ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Inghilterra-Italia - in programma stasera alle 20:45 - è la terza partita della Nations League della nostra nazionale. Il calendario ha messo gli uomini di Roberto Mancini contro la squadra allenata da Gareth Southgate. È la prima partita di questa competizione che gli azzurri giocano in trasferta.

Nella gara precedente gli azzurri hanno sconfitto L'Ungheria e guidano, momentaneamente, la classifica. La nostra nazionale fa parte del gruppo 3 della Lega A della Nations League insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria. La competizione si concluderà il prossimo anno, con la fase finale che si giocherà dal 14 al 18 giugno 2023.

Dove vederla in TV

Inghilterra-Italia si potrà vedere in chiaro su Rai1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio, il commento tecnico è affidato a Antonio Di Gennaro.

La partita si gioca, oggi 11 giugno, allo stadio Molineux di Wolverhampton, in Inghilterra, il calcio di inizio è previsto per le 20:45.

Dove vederla in streaming

Inghilterra-Italia si potrà vedere in streaming gratis su RaiPlay, accedendo al sito o dall'apposita applicazione su computer, tablet o smartphone.

Probabili formazioni

Inghilterra: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane. A disposizione: Pickford, Pope, Walker, Maguire, Saka, Sterling, Coady, Ward Prowse, Gallagher, Abraham.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Caprari. A disposizione: Cragno, Meret, Scalvini, Florenzi, Gatti, Mancini, Esposito, Pobega, L. Pellegrini, Cancellieri, Gnonto, Raspadori.

Classifica Gruppo 3