Inganni e bugie stasera su Rai 2: trama e cast del film per il ciclo 'Nel segno del giallo' del 24 agosto

Il film che stasera, 24 agosto, Rai 2 manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:20 circa, si chiama Inganni e bugie. La pellicola è un thriller psicologico sulla maternità e l'inganno diretto da John Murlowski e scritto da J. Emilio Martinez e Adam Rockoff: una trama che intreccia le paure legate alla gravidanza con un piano diabolico per rubare un bambino.

Trama di Inganni e Bugie

La storia segue Jamie, una donna trentenne che sostiene di essere incinta e decide di vendere il suo bambino per centomila dollari al misterioso signor Wynn. Tuttavia, emerge presto che Jamie sta mentendo: non è davvero incinta, ma sta fingendo per incastrare qualcuno in un piano truffaldino. Nel corso della vicenda, Jamie fa amicizia con Lara, una giovane donna incinta per davvero e in attesa del suo primo figlio.

Lara, ignara delle reali intenzioni di Jamie, si avvicina a lei, trovando conforto nella loro apparente condivisione della stessa esperienza. Le due donne trascorrono molto tempo insieme, rafforzando un legame che, per Lara, sembra basato su una comprensione reciproca. Tuttavia, lo scopo di Jamie è ben diverso: il suo piano è rapire il figlio di Lara e consegnarlo al signor Wynn in cambio del denaro pattuito.

Una scena di Inganni e Bugie

Quando Lara finalmente dà alla luce, il piano di Jamie subisce una svolta inaspettata: invece di un bambino, Lara partorisce una bambina. Decisa a portare avanti comunque il suo folle piano, Jamie rapisce la neonata e decide di tenerla per sé, abbandonando l'accordo con il signor Wynn e entrando in un territorio ancora più pericoloso e imprevedibile.

Produzione e Cast

Il film è stato diretto da John Murlowski, noto per il suo lavoro in numerosi thriller e film di suspense. La sceneggiatura è stata scritta da J. Emilio Martinez e Adam Rockoff, che hanno saputo costruire una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Gina Vitori interpreta Lara, la giovane madre ingannata e in pericolo, mentre Jenna Michno dà vita al personaggio di Jamie, una donna disturbata e manipolatrice. Completano il cast Jonathan Stoddard nei panni di Mark, un personaggio legato al passato di Lara; Britt George nei panni dell signor Wynn e Adam Hollick in quelli di Daryl.

Curiosità sulla pellicola

Il titolo originale, Labor of Lies, gioca sul doppio significato della parola "labor", che si riferisce sia al travaglio del parto che al lavoro dell'inganno. Il titolo italiano, Inganni e Bugie, rende chiaro il tema centrale della pellicola, ovvero il tradimento e la menzogna. Il lungometraggio è stato prodotto per il canale Lifetime, dedicato a film e serie televisive rivolte specialmente alle donne o che hanno donne come protagoniste.