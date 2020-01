Infinity: ecco la programmazione speciale per l'Epifania!

In occasione dell'Epifania, Infinity ha presentato la sua programmazione speciale per i più piccoli, da Madagascar ai Minions di Cattivissimo Me 3 e molti altri ancora!

Per trascorrere il giorno dell'Epifania all'insegna del divertimento per tutta la famiglia, Infinity propone una programmazione speciale fatta di tante avventure d'animazione da vedere e rivedere insieme ai più piccini.

A cominciare da Sing, l'esilarante commedia musicale animata in cui una banda di simpaticissimi animali è alle prese con il salvataggio di un teatro dal fallimento, portandoli a scoprire il talento che risiede in ognuno di loro. Un film che unisce l'umorismo a una riflessione sulla vita e il cambiamento.

A riprova che i cattivi sono i nuovi buoni, e non solo, su Infinity è disponibile Trolls: se nelle leggende scandinave erano piccoli demoni del bosco, al cinema i Trolls non sono cattivi, anzi, vivono in un perpetuo stato di felicità. Nel film, un troll molto ottimista di nome Poppy e uno un po' più burbero di nome Branch intraprenderanno un viaggio epico per salvare il proprio villaggio.

Una scena del cartoon Rio in 3D

Nel film Rio, Blu, un macao cresciuto in una piccola citta del Minnesota, apprende che la sopravvivenza della sua specie dipende unicamente da lui. Insieme a Linda, la sua iperprotettiva padrona, deve quindi lasciare la sua tranquilla e sicura vita quotidiana per seguire un eccentrico esperto di uccelli in viaggio per il mondo alla ricerca di Jewel, un esemplare femmina di macao in volo libero su Rio de Janeiro. Un film ricco di avventura, divertimento e tante risate!

Da Rio de Janeiro si vola poi in Madagascar insieme al leone Alex, alla zebra Marty, all'ippopotamo Gloria e alla giraffa Melman, oltre agli immancabili pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato. Nel film Madagascar, i quattro amici, annoiati dalla routine della vita allo zoo di Central Park, si ritrovano catapultati dalla giungla urbana di New York a quella ancora più frenetica e pericolosa del Madagascar.

Dai Minions ai Pinguini di Madagascar: quando i comprimari diventano protagonisti

Per un viaggio tra i ghiacci dell'Antartide, Infinity propone il film d'animazione Happy Feet. I pinguini imperatore sono nati per cantare, ma non il giovane Mambo che, invece, è nato per ballare... il tip tap! Un comportamento così poco da pinguino lo farà cacciare dalla terra dei pinguini imperatore gettandolo nel mezzo di un mondo immenso e gelido. Mambo si imbarcherà così in un epico viaggio arrivando a provare che rimanendo se stessi, si può davvero fare la differenza.

The Lego Batman Movie: una foto del protagonista

Per gli amanti delle avventure a mattoncini, Lego Batman - Il film, spin-off di The LEGO Movie, è ambientato a Gotham dove Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker. Per farlo dovrà abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare la collaborazione degli altri e, forse, imparare a prendersi un po' meno sul serio. Nella versione italiana del film, prestano le proprie voci anche Claudio Santamaria e Geppi Cucciari.

Infine, Gru, Lucy, le adorabili bambine - Margo, Edith e Agnes - e i simpaticissimi Minions tornano con una nuova avventura in Cattivissimo me 3: dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell'ennesimo villain che minacciava l'umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d'identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo, un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello, l'ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi.