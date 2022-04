Infinity+, ecco la programmazione speciale per la Giornata della Terra

In occasione della Giornata della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile, Infinity+ propone una programmazione speciale con una selezione di titoli co-prodotti da Infinity LAB che affrontano il tema dell'ambiente, della sostenibilità e della salvaguardia del pianeta.

La docu-serie in 8 episodi Green Storytellers segue due viaggiatori, Marco Cortesi e Mara Moschini, in un avventuroso viaggio a impatto zero alla scoperta delle storie di coloro che con creatività, coraggio e inventiva hanno scelto di impegnarsi in prima persona per un futuro migliore, più sostenibile e solidale, in una nuova consapevolezza nata dall'emergenza Covid. Green Storytellers trasporta il pubblico in un'avventura in prima persona per andare a conoscere chi ha fatto dell'ambiente, dell'economia sostenibile, della solidarietà e dell'innovazione tecnologica la propria missione.

In Green Storytellers - Food Rescue, seconda stagione composta da sei episodi, Marco Cortesi e Mara Moschini partono alla scoperta di chi il cibo lo ama, lo salva, lo protegge. Tre mesi di viaggio dal Nord al Sud della Penisola, decine di protagonisti, più di duemila chilometri al fianco di sei chef impegnati nella lotta allo spreco alimentare e delle più importanti realtà che si battono contro la fame per riscoprire il valore della cosa più preziosa che abbiamo: il nostro cibo.

Da Taranto a Milano, da Napoli a Bologna: in lungo e in largo per l'Italia si combatte da anni una guerra contro ildegrado urbano: una vera e propria guerriglia in cui dei semplici cittadini "attaccano" il degrado con le piante e ifiori. Giardinieri d'Assalto racconta le battaglie di un movimento di giardinieri non autorizzati che non restanofermi ad aspettare che le cose cambino, ma scendono in strada spinti dall'idea che piantare un seme sia un gestorivoluzionario.

Il documentario Still Hungry di Tuorlo Magazine si pone le domande: da dove viene il cibo che mangiamo? Dove finisce quello che non mangiamo? La scelta esclude sempre qualcosa. Ogni anno vengono sprecati 1,3 miliardi di prodotti alimentari, questi generano 3,3 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Se lo spreco alimentare fosse una nazione sarebbe il terzo paese, per emissioni di gas serra nel mondo. Durante il lockdown lo spreco alimentare diminuisce. In che modo? La risposta è nella consapevolezza del cibo e nell'educazione alimentare del nostro bambino interiore.

Intrecci Etici - La rivoluzione della moda sostenibile in Italia, diretto da Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta e prodotto da LUMA video, racconta come in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più sostenibile. Questo cambiamento è sotto i nostri occhi: da chi si occupa di fibre e tessuti naturali, a chi produce solo su ordinazione, a chi trasforma rifiuti in risorse, a chi impiega persone più fragili fino a chi ha deciso di rimanere sul territorio. Se da un lato i produttori si stanno impegnando concretamente per rendere la moda più etica e sostenibile, bisogna tenere a mente che la sostenibilità deve partire prima di tutto dai consumatori che hanno davvero il potere di cambiare le cose, passo dopo passo, con il proprio portafoglio e le scelte di tutti i giorni.

Questi progetti sono stati selezionati da Infinity LAB, il laboratorio permanente creato da Infinity+, nell'ambito delle call lanciate su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation: i progetti hanno raggiunto l'obiettivo del 50% del budget complessivo grazie alla raccolta fondi, ottenendo così il co-finanziamento per il restante 50% e la distribuzione da parte di Infinity+.