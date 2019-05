Infinity: le novità in streaming a maggio, da Glass a Ralph Spacca Internet

Infinity proporrà a maggio sulla propria piattaforma numerosi film e serie tv in streaming. Nello speciale video di Movieplayer.it proviamo a indicarvi le uscite più interessanti di questo mese appena iniziato

Il 3 maggio si inizia con la commedia di Carlo Vanzina Miami Beach, mentre Will Smith e il suo Collateral Beauty approderanno in streaming il 5, raccontando quanto accade a un pubblicitario dopo una tragedia che lo spinge ad andare alla ricerca di risposte scrivendo delle lettere all'Amore, al Tempo e alla Morte. Il cast stellare comprende anche Helen Mirren e Keira Knightley

Spazio poi alla grande animazione in pay per view con Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, distribuito dall'8 maggio, che farà vivere a grandi piccini un'incredibile avventure nel mondo segreto della rete, seguendo i tentativi di Ralph e Vanellope di salvare il videogioco in cui vive la simpatica ragazzina piena di energia e determinazione.

Sempre l'8 maggio arriverà, anche in questo caso in pay per view, lo spettacolare Glass che conclude la trilogia ideata da M. Night Shyamalan con protagonisti Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy, scrivendo la parola fine nella storia iniziata con Unbreakable e poi proseguita, un po' a sorpresa, con Split.

Il remake di Point Break approderà infine su Infinity il 27 maggio, con le sue incredibili sequenze d'azione ricche di adrenalina interpretate da Edgar Ramirez e Luke Bracey.