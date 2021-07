Inés dell’anima mia, da stasera su Canale 5 la serie tv tratta dal romanzo di Isabel Allende: la trama

Debutta stasera su Canale 5, alle 21:20, Inés dell'anima mia, serie tv, in prima visione assoluta per l'Italia, tratta dall'omonimo bestseller di Isabel Allende.

La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión racconta la storia di Inés Suárez, una giovane e audace donna dell'Estremadura, che nel 500 è parita alla conquista del Cile.

All'adattamento televisivo del romanzo ha lavorato la stessa Isabel Allende, che rispetto all'esperienza ha raccontato: "La serie, fedele alla storia, si concentra sul ritratto inedito di Inés Suárez, l'unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541. Una condottiera che ho sempre ammirato per coraggio, audacia, generosità, ma dimenticata dalla storia".

Quella che andrà in onda stasera sarà la prima puntata - composta da due episodi. La trama ci porta nella Spagna del XVI secolo, quella in cui vive Ines de Suarez, giovane donna apparentemente destinata a trascorrere il resto della propria vita in convento, come anticipa il promo in onda sulle reti Mediaset.

Proprio per sfuggire a un destino che sembra già segnato, Ines si imbarca per il Nuovo Mondo alla ricerca del marito scomparso. Giunta nelle Indie, Ines incontra il conquistador spagnolo Pedro de Valdivia.

La donna riesce ad arrivare a Cuzco con gli uomini di Don Pedro de Valdivia, un ufficiale al servizio di Pizarro. Scoperta la morte del consorte, il mercante Juan de Málaga, Ines non ha più alcun motivo per restare nel Nuovo Mondo e chiede a Pizarro di aiutarla a tornare in Spagna. In attesa della prima nave, vive a contatto con le popolazioni sottomesse dai conquistatori spagnoli, gli Indios. Nel frattempo Valdivia cerca di realizzare il suo sogno convincendo Pizarro ad affidargli una spedizione per conquistare il Cile.

Il cast

Volti principali del cast di Inés dell'anima mia sono Elena Rivera (Le verità nascoste) nei panni della protagonista, Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín Vicuña (Vis a Vis).

La sinossi

La serie narra la vicenda di Inés Suárez, giovane e audace donna dell'Estremadura, che s'imbarca verso il Nuovo Mondo alla ricerca del marito, disperso dall'altra parte dell'Atlantico. Il suo sogno è vivere una vita di avventure, cosa letteralmente impensabile per una donna del suo tempo. In America incontra l'amore della vita, il famoso conquistador spagnolo Pedro de Valdivia. Insieme sono protagonisti di una storia d'amore indimenticabile e di un'avventura senza precedenti, che li rende i principali artefici della nascita di una Nazione.

Le imprese vissute con l'amato Pedro portano Inés nel lontano e sconosciuto Cile. Lì affronta i feroci indiani Mapuche, conosce l'avidità dei conquistadores e la loro insaziabile sete di oro e ricchezze. Il viaggio di Inés trasporta il telespettatore nel tempo e nello spazio, dalla storica Plasencia del XVI secolo al colorato Perù di Francisco Pizarro, passando per le selvagge giungle di Panama e la desolata bellezza del Deserto di Atacama in Cile.