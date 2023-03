In cucina con Luca Pappagallo, da oggi su Food Network: orario e anticipazioni

Oggi 19 marzo alle 15:00 tornano le ricette di Luca Pappagallo con il programma In cucina con Luca Pappagallo. La trasmissione andrà in onda su Food Network ed i fuochi rimarranno accesi per dieci domeniche. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Pioniere della cucina sul web, dove nel 1999 ha creato Cookaround, il primo forum di cucina in Italia, Luca conta 1,8 milioni di follower su Facebook e oltre 70 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Si definisce un "cuciniere" curioso e goloso, che ama preparare da mangiare, soprattutto per gli altri. Nella sua cucina - rustica, semplice, ma mai banale - c'è spazio per ogni tipo di preparazione: dai piatti più tradizionali a quelli regionali, dalle ricette di famiglia a quelle dal sapore più etnico. Insomma, la cucina di Luca Pappagallo è un posto per tutti, la porta è sempre aperta e il fuoco sempre acceso. La sua casa, pur essendo un luogo virtuale, è fatta di persone vere: qui si può trascorrere del tempo facendo semplicemente ciò che piace, ci si sente in famiglia, ci si confronta, si chiacchiera e si condivide la propria esperienza. Del resto la cucina è tutto questo: ricordi e ingredienti che si mescolano e danno vita a piatti generosi e confortevoli.

In questa stagione, Luca ci delizierà con nuove ricette per tutti i gusti. Ogni puntata avrà un tema: dal pane (pane all'aglio, pane al vapore cinese, pane veloce in padella), alle zuppe (zuppa di lenticchie e zucca, zuppa con polpette in stile messicano, Kartoffelsuppe tedesca con patate); dai primi più insoliti (pappardella al burro, aglio e acciughe, pasta con il finocchietto, pasta con crema di cipolle e pane abbrustolito) a quelli più veloci che si ispirano alla tradizione napoletana (spaghetti alla vesuviana, scarpariello con pomodorini, basilico, pecorino e parmigiano e spaghetti alla Gennaro)... E tanti altri piatti tutti da provare!

