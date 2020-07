In arte: Gianna Nannini, stasera su Rai3 lo speciale a lei dedicato

Stasera su Rai3, alle 21:20, va in onda In arte: Gianna Nannini, lo speciale condotto da Pino Strabioli con una lunga intervista all'artista italiana.

Va in onda stasera su Rai3, alle 21:20 in replica, In arte: Gianna Nannini, la puntata del programma di e con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese, che a dicembre ha visto come super ospite la famosa artista.

Pino Strabioli è volato fino in Spagna per intervistare Gianna Nannini, e al suo microfono la cantautrice toscana si è confidata, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche.

E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibili carriera.

Un'intervista intensa e inedita a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese.