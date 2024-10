Ernest Hemingway: in arrivo la serie tv sulla vita del celebre scrittore

La vita del leggendario scrittore Ernest Hemingway diventerà una fiction televisiva in dieci puntate. La Avatar Entertainment di Los Angeles si è assicurata i diritti di Ernest Hemingway: A Biography di Mary V. Dearborn e questa settimana era presente al MIPCOM per presentare il progetto agli acquirenti. Larry Robinson, responsabile di Avatar Entertainment, sarà il produttore esecutivo della serie.

Mariel Hemingway, nipote di Ernest Hemingway, sta lavorando ad una serie sul nonno

I dettagli sulla serie

La biografia di 750 pagine di Dearborn segue la vita dello scrittore dalla sua infanzia borghese a Oak Park, Illinois, all'esperienza come autista di ambulanze in Italia durante la Prima Guerra Mondiale, fino alla carriera di giornalista a Chicago tra altri autori preminenti a Parigi e all'affermazione di Hemingway come il più famoso romanziere del mondo.

La biografia, che è stata elogiata dal Washington Post come "il ritratto più sfaccettato di Hemingway ora disponibile", racconta ampiamente il periodo trascorso in Spagna durante la guerra civile spagnola, a Cuba, a Ginevra, in Kenya, nel Wyoming, a Key West e nello sbarco in Normandia della Seconda Guerra Mondiale, ed esplora la vittoria del Premio Nobel nel 1953, le quattro mogli, le molteplici relazioni e, infine, il suicidio nel ranch dell'Idaho.

La locandina di Addio alle armi

Tra i romanzi di Hemingway ricordiamo Per chi suona la campana, Fiesta, Addio alle armi e Il vecchio e il mare. Nel corso degli anni,Per chi suona la campana e Addio alle armi sono stati adattati per la televisione e il cinema nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre Di là dal fiume e tra gli alberi è stato adattato per un lungometraggio interpretato da Liev Schreiber e Josh Hutcherson.

L'anno scorso abbiamo Michael Winterbottom ha messo a punto un remake di Addio alle armi insieme a Fremantle, con la partecipazione di attori del calibro di Tom Blyth. Il romanzo è stato precedentemente adattato per il grande schermo dal regista premio Oscar Frank Borzage nel 1932, con Gary Cooper nel ruolo di protagonista al fianco di Helen Hayes, e poi nel 1957 da Charles Vidor e John Huston con Hudson co-protagonista al fianco di Jennifer Jones. Hamilton e Vanessa Redgrave ripresero i ruoli in un adattamento di una miniserie britannica nel 1966.