In Altre Parole su La7: Luca Barbarossa Nicole Rossi di Skam e Rosy Bindi ospiti di stasera 20 gennaio

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 20 gennaio dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 21 gennaio dalle 20:35 alle 21:15. Accanto al conduttore ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

Anticipazioni di sabato 20 gennaio

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna Insieme a Massimo Gramellini, insieme a loro ci sarà Rosy Bindi, l'ex ministra democristiana per approfondire i momenti più importanti della settimana politica.

Tra gli ospiti del 20 gennaio ci sarà Nicole Rossi, che fa parte del cast di Skam Italia, la sesta stagione della serie teen è disponibile da pochi giorni su Netflix. Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Skam 6.

In studio ci saranno anche Luca Barbarossa, cantante e conduttore di Radio 2 Social Club e la scrittrice Silvia Avallone in libreria con Cuore nero: "Una storia di condanna e di salvezza che indaga le crepe più buie e profonde dell'anima per riempirle di compassione, di vita e di luce".

Infine, ospite di Massimo Gramellini ci sarà Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale.

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala, come di consueto, con la sua finestra sul mondo affronterà un argomento di attualità. Il focus di questa settimana sarà in Ungheria dove da undici mesi è detenuta la nostra connazionale Ilaria Salis. La ragazza è accusata di aver aggredito due neonazisti durante la manifestazione del Giorno dell'onore,

Jacopo Veneziani questa settimana sarà a Napoli Sotteranea per condurci attraverso il passaggio segreto che conduce a un antico teatro greco-romano. Laura Bonasera racconterà un fenomeno sempre più frequente ed inquietante: molti genitori assumono investigatori privati per controllare i propri figli.