In Altre Parole stasera in Tv su La7: tutti gli ospiti e i temi della nuova puntata

Stasera 7 febbraio Massimo Gramellini guida il racconto della settimana con Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni, tra politica, cultura, libri e il consueto appuntamento con Il Perplesso.

Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini, in onda sabato 7 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche stasera, il rototalk aprirà le porte ai fatti e alle storie della settimana, ospitando volti noti dell'attualità e dello spettacolo. In studio ci saranno ospiti e le consuete presenze fisse.

In Altre Parole: l'apertura con Giovanni Floris

In apertura di puntata, Massimo Gramellini dialogherà con il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris per commentare e analizzare i fatti più rilevanti della settimana, tra politica, cronaca e scenari internazionali.

Gli ospiti della puntata del 7 febbraio

Ad arricchire il racconto della serata, una conversazione con il compositore e direttore d'orchestra Nicola Piovani e un'intervista a Walter Veltroni, in libreria con il nuovo romanzo Buonvino e l'omicidio dei ragazzi, sesto giallo della saga di romanzi ambientati a Roma, con un focus particolare sul parco di Villa Borghese con protagonista il commissario Buonvino.

Nicola Piovani

Tra gli altri ospiti anche la giornalista Marianna Aprile e l'attrice Lucia Mascino, attualmente a teatro con lo spettacolo Il sen(n)o.

Il cast fisso di In Altre Parole

Accanto a Massimo Gramellini, l'immancabile squadra del programma: Alessandra Sardoni, con il suo puntuale punto politico, e Giovanna Botteri, protagonista di un reportage da Milano dedicato all'avvio delle Olimpiadi invernali.

Completano il cast Saverio Raimondo, con la sua pungente rassegna satirica, Andrea Nuzzo con le "Parole della rete", dedicate a una delle notizie più commentate sul web, e Jacopo Veneziani, che nella sua rubrica sull'arte partirà da un'immagine simbolica per guidare il pubblico in un personale percorso artistico.

Il Perplesso e il finale con la Buonanotte

Spazio, come sempre, al Presidente emerito della Corte delle Parole Gustavo Zagrebelsky, che con la rubrica Il Perplesso inviterà il pubblico a riflettere su temi, nodi ed episodi significativi della contemporaneità. A incorniciare la puntata, l'editoriale iniziale di Massimo Gramellini e il racconto finale della "Buonanotte", chiusura ormai iconica di In Altre Parole.