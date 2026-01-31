In Altre Parole stasera in Tv su La7: Gramellini torna con Don Winslow e grandi ospiti

Un nuovo viaggio nell'attualità con Massimo Gramellini: analisi dei fatti della settimana, scienza, cinema e cultura con lo scrittore statunitense e gli altri ospiti di stasera 31 gennaio.

Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini, in onda stasera sabato 31 gennaio alle 20:30 su La7. Informazione, cultura e attualità tornano a intrecciarsi in un racconto originale fatto di storie, riflessioni e confronti per leggere il presente da prospettive diverse. Come da tradizione, la puntata si aprirà con l'editoriale di Massimo Gramellini e si concluderà con il suo racconto della Buonanotte, diventato ormai uno dei momenti più riconoscibili del programma.

In Altre Parole: l'apertura con Ezio Mauro

In apertura, Massimo Gramellini accoglierà Ezio Mauro per analizzare i fatti più rilevanti della settimana e discutere del suo nuovo libro Il silenzio dell'opinione pubblica, un'analisi lucida sul ruolo dell'opinione pubblica nell'epoca dei social, delle bolle digitali, dell'informazione infinita e dell'attenzione ridotta a un lampo

Gli ospiti della puntata del 31 gennaio

Ad arricchire la serata, una conversazione con il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, in libreria con Le simmetrie nascoste, e un'intervista all'attrice Miriam Leone, protagonista al cinema con Le cose non dette. La nostra recensione del nuovo film di Gabriele Muccino.

Le cose non dette: Miriam Leone in una scena

Tra gli altri ospiti anche Don Winslow, tra gli scrittori americani più apprezzati e maestro del genere thriller e noir, che torna in libreria con il romanzo L'ultimo colpo. Spazio inoltre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, in uscita con il libro Navigare senza paura, all'attore Antonio Catania, di nuovo a teatro con Azzurro (tratto dall'omonimo libro di Curzio Maltese), e al giornalista e scrittore Pino Corrias.

Il cast fisso di In Altre Parole

Accanto a Massimo Gramellini, l'immancabile squadra del programma: Alessandra Sardoni, con il suo puntuale punto politico, e Giovanna Botteri, che offrirà uno sguardo sulla situazione internazionale e un racconto da Niscemi, il paese siciliano colpito da una frana che sta tenendo l'Italia con il fiato sospeso.

Massimo Gramellini

Completano il cast Saverio Raimondo, con la sua pungente rassegna satirica, e Andrea Nuzzo con le Parole della rete, dedicate a una delle notizie più cliccate e commentate della settimana.

Il Perplesso e il finale con la Buonanotte

Immancabile, infine, l'intervento del Presidente emerito della Corte delle Parole Gustavo Zagrebelsky, con la rubrica Il Perplesso, un invito a riflettere su temi, argomenti ed episodi significativi della contemporaneità. La puntata si chiuderà, come sempre, con la Buonanotte di Massimo Gramellini, uno dei momenti più attesi del programma.