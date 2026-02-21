In Altre Parole stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 21 febbraio

Ospiti, interviste e rubriche nella puntata di stasera del talk di La7: da Rosy Bindi a Mary L. Trump, tutte le anticipazioni e il cast fisso di Massimo Gramellini.

Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda sabato 21 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche questa sera il rototalk racconterà i fatti e le storie della settimana, accogliendo in studio volti noti dell'attualità e dello spettacolo, tra ospiti e presenze fisse del programma.

Anticipazioni In altre parole di stasera 21 febbraio: tutti gli ospiti su La7

Come ogni sabato, l'appuntamento si aprirà con l'editoriale di Massimo Gramellini. Tra i protagonisti principali ci sarà l'ex ministra Rosy Bindi, che contribuirà ad approfondire i principali nodi dell'attualità politica. La serata sarà arricchita da numerosi protagonisti del mondo della cultura e dell'informazione. Tra questi lo psichiatra e psicanalista Vittorio Lingiardi, in libreria con il saggio Farsi male.

Spazio anche a una lunga intervista con Mary L. Trump, nipote del presidente USA Donald Trump e autrice del bestseller Sempre troppo e mai abbastanza, libro in cui racconta la storia della famiglia Trump e la figura del Tycoon. Tra gli altri ospiti della puntata figurano il giornalista Beppe Severgnini, lo scrittore bestseller Donato Carrisi e Roberto Cotroneo, che presenta il nuovo libro Umberto, un omaggio a Umberto Eco a dieci anni dalla sua scomparsa.

Donato Carrisi

Il cast fisso di Gramellini: analisi, satira e attualità

Accanto a Gramellini tornerà la squadra di collaboratori fissi del programma. Alessandra Sardoni offrirà il consueto punto politico, mentre Giovanna Botteri commenterà i principali scenari internazionali. Spazio anche alla satira di Saverio Raimondo e alla rubrica Parole della rete di Andrea Nuzzo, dedicata alle opinioni del web sulle notizie più discusse della settimana.

Le rubriche della serata: focus su Pertini e il momento finale

Tra gli appuntamenti più attesi, la rubrica culturale di Jacopo Veneziani, che questa settimana sarà dedicata a Sandro Pertini. A seguire, come da tradizione, l'intervento del Presidente emerito della Corte delle Parole Gustavo Zagrebelsky con la rubrica Il Perplesso, un momento di riflessione sui temi più significativi della contemporaneità. A chiudere la puntata, come sempre, il racconto finale della Buonanotte, diventato ormai un momento iconico di In Altre Parole.