In Altre Parole stasera su La7: Gramellini ospita Toni Servillo e Renzo Arbore

Da Venezia con la Coppa Volpi al nuovo libro del maestro della TV: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 10 gennaio.

Nuovo appuntamento del sabato sera con la cultura e l'attualità su La7. Stasera, 10 gennaio alle ore 20:35, Massimo Gramellini torna al timone di In Altre Parole per una puntata che promette di mescolare grande cinema, storia della TV e riflessioni profonde sul presente. Ecco gli ospiti di stasera e la squadra che affianca il conduttore.

Quali sono gli ospiti di In Altre Parole?: Un parterre d'eccezione

Il piatto forte della serata è senza dubbio l'incontro con Toni Servillo. L'attore è reduce dal trionfo internazionale con La Grazia, l'ultima fatica di Paolo Sorrentino che gli è valsa la prestigiosa Coppa Volpi all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Servillo racconterà il suo ruolo di Presidente della Repubblica tormentato dai dilemmi etici in una delle sue interpretazioni più intense.

Ma le emozioni non finiscono qui. In studio arriverà anche il papà della televisione moderna, Renzo Arbore. L'artista presenterà il suo nuovo libro-autobiografia, Mettetevi comodi, un viaggio tra aneddoti inediti, peripezie e incontri leggendari che hanno segnato la sua carriera irripetibile.

A completare il quadro degli ospiti ci saranno:

Beppe Severgnini: per un'analisi graffiante dei fatti più caldi della settimana.

per un'analisi graffiante dei fatti più caldi della settimana. Lella Costa: pronta a offrire il suo sguardo acuto e ironico sulle dinamiche sociali contemporanee.

La squadra fissa e le rubriche imperdibili

Oltre ai grandi nomi in studio, il successo di In Altre Parole risiede nel suo cast fisso, che anche stasera animerà la narrazione con rubriche ormai diventate "cult":

Roberto Vecchioni: Il "Prof" per eccellenza torna alla sua lavagna per una nuova lezione magistrale, capace di collegare i grandi temi dell'umanità alle piccole storie di oggi.

Il "Prof" per eccellenza torna alla sua lavagna per una nuova lezione magistrale, capace di collegare i grandi temi dell'umanità alle piccole storie di oggi. Alessandra Sardoni: Con il suo consueto "punto", ci aiuterà a decifrare i palazzi del potere politico.

Con il suo consueto "punto", ci aiuterà a decifrare i palazzi del potere politico. Giovanna Botteri: In collegamento per raccontare le tensioni e i cambiamenti nello scacchiere internazionale.

In collegamento per raccontare le tensioni e i cambiamenti nello scacchiere internazionale. Saverio Raimondo: L'anima satirica del programma, pronto a "smontare" l'attualità con i suoi interventi taglienti.

L'anima satirica del programma, pronto a "smontare" l'attualità con i suoi interventi taglienti. Jacopo Veneziani: Nella rubrica Numeri Primi, ci guiderà attraverso la storia dell'arte per interpretare i fatti del 2026.

Nella rubrica Numeri Primi, ci guiderà attraverso la storia dell'arte per interpretare i fatti del 2026. Andrea Nuzzo: Con le sue Parole della Rete, farà il punto su cosa si dice (e come si dice) nel mondo dei social.

La serata si chiuderà, come di consueto, con il momento più intimo del programma: la "Buonanotte" di Massimo Gramellini.

Dove e quando vederlo