In Altre Parole, Massimo Gramellini su La7: ospiti di sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre

In Altre Parole torna questo fine settimana con Massimo Gramellini ed i suoi ospiti che ci terranno compagnia sabato 28 ottobre dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 29 ottobre dalle 20:35 alle 21:15, presentando una miscellanea di ospiti, curiosità e argomenti di approfondimento.

In altre Parole

In altre Parole, un altro modo di guardare al presente, di essere dentro la realtà e di raccontare i sette giorni appena trascorsi attraverso lo sguardo e il pensiero di Massimo Gramellini. Il rototalk del sabato sera in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura in chiave critica ma senza rinunciare a un filo di leggerezza. La domenica, l'inserto culturale del programma, dove Massimo Gramellini insieme ai suoi ospiti riflette e approfondisce un argomento che scalda il dibattito del nostro Paese, cercando di contaminare linguaggi e visioni differenti.

Anticipazioni di sabato

Nella puntata di sabato 28 ottobre, il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna Insieme a Massimo Gramellini. Con loro ci sarà Pierfrancesco Favino, in questi giorni nelle sale italiane con il film Comandante, qui la nostra recensione di Comandante.

Ospiti del 28 Ottobre

Gli ospiti di questa sera sono il rapper Dargen D'Amico, la conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, Gianrico Carofiglio e la direttrice del Quotidiano Nazionale, Agnese Pini. Nel corso della puntata interverrà in video anche Rocco Tanica.

Durante la serata, come di consueto, spazio al comico Saverio Raimondo e alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è?. Inoltre, Cecilia Sala si collegherà da Israele, Jacopo Veneziani sarà a Cervia per mostrare un bunker tedesco sulla Linea Gotica. Laura Bonasera condividerà la storia di Daniele Ferraiuolo che, dopo la pandemia, come molti italiani, ha scelto di lasciare il suo lavoro di barista per rimettere in ordine le sue priorità e trascorrere più tempo in famiglia.

L'amore per i libri è il tema della puntata di domenica

Nella puntata di In Altre Parole in onda domenica 29 ottobre dalle 20:35 alle 21:15, il focus sarà sull'amore per i libri in grado di trasformare le nostre vite. In studio con Massimo Gramellini verrà Giovanni Floris, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro 'L'essenziale. Appunti di un lettore avventuroso'. Jacopo Veneziani condurrà un'analisi sulla rappresentazione del lettore nelle opere d'arte.