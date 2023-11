In Altre Parole su La7: stasera 11 settembre Massimo Gramellini ospita Colapesce e Dimartino

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni dell'11 novembre.

In Altre Parole torna questo fine settimana con Massimo Gramellini ed i suoi ospiti che ci terranno compagnia sabato 11 novembre dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 12 novembre dalle 20:35 alle 21:15, presentando una miscellanea di ospiti, curiosità e argomenti di approfondimento.

Anticipazioni di sabato 11 novembre

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna Insieme a Massimo Gramellini. Al loro fianco ci saranno Colapesce e Dimartino, in tour in tutta Italia con il loro nuovo album che hanno presentato anche a X Factor, qui le nostre pagelle dell'ultima puntata di X Factor.

Tra gli ospiti dell'11 novembre ci sarà anche Luca Bizzarri che parlerà anche di Non hanno un amico, il suo ultimo spettacolo teatrale. Maccio Capatonda presenterà, Il migliore dei mondi, il film disponibile venerdì 17 novembre sulla piattaforma streaming Prime Video.

In studio anche lo scrittore Donato Carrisi, in libreria con L'Educazione delle Farfalle e i giornalisti Ritanna Armeni e Aldo Cazzullo, quest'ultimo conduce su La7 il programma Una giornata particolare.

Durante la serata spazio al comico Saverio Raimondo e alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è?. Jacopo Veneziani sarà a Bologna per mostrare i passaggi segreti della Certosa.

Laura Bonasera condividerà la storia di Rosanna Vivona, medico di base in Brianza he ha subito diversi episodi di violenza, come tanti altri suoi colleghi.

In altre Parole, un altro modo di guardare al presente, di essere dentro la realtà e di raccontare i sette giorni appena trascorsi attraverso lo sguardo e il pensiero di Massimo Gramellini.

Il rototalk del sabato sera in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell'attualità, dello spettacolo e della cultura in chiave critica ma senza rinunciare a un filo di leggerezza.

La domenica, l'inserto culturale del programma, dove Massimo Gramellini insieme ai suoi ospiti riflette e approfondisce un argomento che scalda il dibattito del nostro Paese, cercando di contaminare linguaggi e visioni differenti.