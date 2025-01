In altre parole su La7: Mario Calabresi e Caterina Murino ospiti di stasera 18 gennaio

Questa sera, 18 gennaio, torna su La7 il rototalk In Altre Parole, condotto da Massimo Gramellini. Come di consueto, il programma aprirà le porte ai fatti e alle storie della settimana, ospitando volti noti dell'attualità e dello spettacolo, con la presenza fissa del maestro delle parole Roberto Vecchioni e le sue suggestive lezioni alla lavagna.

Gli ospiti e i temi del 18 gennaio

Si parte con Mario Calabresi, direttore di Chora Media, che aprirà la puntata affrontando i principali fatti di cronaca e attualità, offrendo il suo sguardo sempre lucido e approfondito. A seguire, il programma si arricchisce con la presenza della giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, pronta a parlare del suo nuovo romanzo, A Roma non ci sono le montagne.

Il libro racconta la storia di Via Rosella strada in cui si consumò un attentato dell resistenza romana contro le truppe di occupazione nazista. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Frankie Hi-nrg mc, rapper che porterà il suo punto di vista unico e creativo su alcuni temi della serata.

Massimo Gramellini nello studio di In Altre Parole

Non mancherà uno spazio per la geopolitica con Dario Fabbri, direttore della rivista Domino che approfondirà questioni di grande rilievo internazionale, come la tregua a Gaza e il nuovo corso degli Stati Uniti. E poi, un tocco di cinema grazie all'attrice Caterina Murino, protagonista del film The Opera! Arie per un'eclissi.

La pellicola che rivisita in chiave moderna il mito di Orfeo ed Euridice, è diretta da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, e sarà al cinema il 20, 21, 22 gennaio, la nostra recensione di The Opera! Arie per un'eclissi. Tra gli ospiti, anche lo scrittore americano Jonathan Safran Foer, con il quale si discuterà del panorama politico americano dopo l'insediamento di Donald Trump.

La puntata sarà arricchita dai contributi del "maestro delle parole" Roberto Vecchioni e dall'inviata Giovanna Botteri, che presenterà un reportage sulle manifestazioni contro il Ddl sicurezza. Non mancherà l'ironia di Saverio Raimondo, con la sua rubrica In Altre Parolacce, e il viaggio nell'arte di Jacopo Veneziani. Lo storico dell'arte e divulgatore questa settimana ci porterà a Los Angeles, una città che sta affrontando le devastazioni causate dagli incendi.

Andrea Nuzzo, con la rubrica Le Parole della Rete, ci guiderà invece attraverso le reazioni social su uno dei temi più discussi della settimana. La serata si concluderà con la tradizionale Buonanotte di Massimo Gramellini, un momento di riflessione e chiusura poetica per salutare gli spettatori. Un appuntamento da non perdere per chi ama esplorare le tante sfaccettature della realtà, alternando riflessioni profonde a momenti di leggerezza.