In altre parole: Giuseppe Fiorello e Pierluigi Bersani ospiti di sabato 25 maggio, ultima puntata

Ultimo fine settimana in compagna di In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini su La7. Il conduttore ed i suoi ospiti ci intratterranno sabato 25 maggio dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 26 maggio dalle 20:35 alle 21:15. Durante il programma, Gramellini condividerà con il pubblico le riflessioni e i diversi punti di vista sulle notizie di attualità.

Le interviste e le anticipazioni del 25 maggio

Roberto Vecchioni questa sera vestirà i panni del professore e Massimo Gramellini quelli dell'alunno, il cantautore interrogherà il conduttore su alcuni miti raccontati durante l'anno. Subito dopo con Pierluigi Bersani analizzeranno l'attualità italiana e internazionale.

La narrazione di quello che ci circonda continuerà con l'attore e regista Giuseppe Fiorello. In studio ci sarà anche Federico Rampini, il giornalista presenterà il suo libro "Il nuovo impero arabo. Come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro", dove viene analizzato lo sviluppo economico di paesi come l'Arabia e Dubai e l'impatto con il mondo occidentale.

Stranizza d'amuri, Giuseppe Fiorello: "Il mio esordio che segue il ritmo della vita"

Giovanni Grasso parlerà di L'amore non lo vede nessuno "Un romanzo che indaga il senso più profondo dell'esistenza e il confronto con il proprio io" ed Eleonora Lombardo, autrice del libro Sea Paradise. Spazio alla musica con l'esibizione live di Angelo Branduardi che si esibirà con Roberto Vecchioni in uno dei suoi brani più celebri "Samarcanda".

Come di consueto, durante la serata, la giornalista Alessandra Sardoni presenterà la rubrica Che anno è? mentre grazie a Cecilia Sala e alla sua finestra sul mondo si parlerà di cosa succede nel resto del mondo. Jacopo Veneziani sarà a Ragusa per svelarci l'ultimo passaggio segreto di questa stagione e poi raggiungere Massimo Gramellini in studio. Spazio al comico Saverio Raimondo e al creator digitale Andrea Nuzzo. Mentre questa settimana Laura Bonasera parlera della migrazione sanitaria con Donato Alicino, costretto a lasciare la sua Puglia per curarsi al nord.