Imbarazzo a I Fatti Vostri: Giancarlo Magalli risponde ma la spettatrice cerca Antonella Clerici (VIDEO)

Imbarazzo durante la diretta de I Fatti Vostri dove una spettatrice ha chiamato per giocare con Antonella Clerici ed è stata smistata per errore a Giancarlo Magalli: ecco il video.

Un errore del centralino ha provocato un momento di imbarazzo oggi durante I Fatti Vostri, dove Giancarlo Magalli ha risposto a una spettatrice che aveva però telefonato per giocare con Antonella Clerici.

La signora Angela oggi ha deciso di giocare con Antonella Clerici per provare a indovinare al quiz proposto da È Sempre Mezzogiorno, il programma su Rai1 condotto dalla presentatrice dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30. Quasi in contemporanea va in onda lo storico I Fatti Vostri condotto da Giancarlo Magalli, che copre la fascia mattutina di Rai2 prima del TG delle 13:00

La telefonata della signora Angela è arrivata al centralino dell'Azienda di Stato ma uno degli addetti nel prendere la telefonata ha sbagliato a smistarla, così la spettatrice invece di parlare con la Clerici ha trovato dall'altra parte del filo Giancarlo Magalli.

Da questo equivoco è nato il simpatico siparietto che ha divertito gli spettatori del programma. Magalli ha chiesto alla signora Angela: "dietro quale casella sta?". Dopo un attimo di silenzio è arrivata la risposta della spettatrice "Ma che gioco è? Quello dei Fatti Vostri?".

Giancarlo Magalli in imbarazzo, e dopo essersi consultato con la regia, ha replicato "Beh dipende, lei ha chiamato Antonella Clerici?" e la spettatrice gli ha risposto "Ma perché lei è la Clerici? Ho chiamato Antonella, sì. Devo rifare il numero?". Mentre Samantha Togni e Stefano Palatresi ridevano il presentatore ha provato a superare l'imbarazzo con una battuta: "Ma le sembro la Clerici scusi ma chi ha chiamato lei? Io al massimo mi posso mettere una parrucca".

A quel punto la signora Angela ha deciso di giocare lo stesso provando a vincere il montepremi di 1.000 euro ma le è andata male, oltre al programma la telespettatrice ha sbagliato anche la risposta.