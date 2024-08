Imane Khelif fa causa a J.K. Rowling dopo le dure parole contro la pugile

J.K. Rowling ed Elon Musk sono stati entrambi citati in una denuncia penale presentata alle autorità francesi per presunti "atti di molestie aggravate" nei confronti della pugile algerina e neo campionessa olimpica Imane Khelif.

Nabil Boudi, l'avvocato parigino della Khelif, ha confermato a Variety che entrambe le figure sono state citate nel corpo della denuncia, inviata venerdì al centro anti-odio online della Procura di Parigi.

Nella dichiarazione inviata, la Procura di Parigi (Centro nazionale per la lotta contro l'odio online) ha confermato di aver ricevuto la denuncia presentata da Khelif e ha annunciato l'avvio di un'indagine. "Il 13 agosto (il Centro nazionale per la lotta contro l'odio online) ha contattato l'OCLCH (Ufficio centrale per la lotta contro i crimini contro l'umanità e i crimini d'odio) per condurre un'indagine sui capi d'accusa di molestie informatiche a causa del genere, insulti pubblici a causa del genere, incitamento pubblico alla discriminazione e insulti pubblici a causa dell'origine".

Imane Khelif: l'attacco della Rowling e di Elon Musk

La querela è stata presentata contro X, il che, secondo la legge francese, significa che è stata presentata contro ignoti. Questo "garantisce che la procura abbia tutta la libertà di indagare su tutte le persone", comprese quelle che possono aver scritto messaggi di odio sotto pseudonimo, ha detto Boudi. La denuncia cita comunque personaggi famosi e controversi.

"J. K. Rowling ed Elon Musk sono citati nella causa, tra gli altri", ha detto Boudi, aggiungendo che Donald Trump farà parte dell'indagine. "Trump ha twittato, quindi, che sia nominato o meno nella nostra causa, sarà inevitabilmente preso in considerazione come parte dell'accusa".

Khelif - che sabato ha vinto la medaglia d'oro olimpica nella gara di pugilato femminile da 66 chilogrammi - ha trascorso gran parte delle Olimpiadi del 2024 a Parigi al centro di una rumorosa e spiacevole disputa sulla sua idoneità di genere che si ha avuto un eco mondiale. Nonostante sia nata femmina e non si identifichi come transgender o intersessuale, avendo avuto anche il sostegno del Comitato Olimpico Internazionale, che ha affermato "scientificamente che non si tratta di un uomo che combatte contro una donna". Khelif ha dovuto affrontare un fiume di accuse e abusi sul suo genere.

La maggior parte degli attacchi è arrivata attraverso i social media, in particolare su X/Twitter, e la polemica si è inasprita quando personaggi di alto profilo sono entrati nella mischia. In un messaggio ai suoi 14,2 milioni di follower, la Rowling ha postato una foto dell'incontro di Khelif con la pugile italiana Angela Carini.

La scrittrice ha accusato Imane Khelif di essere un uomo che "si sta godendo l'angoscia di una donna a cui ha appena dato un pugno in volto". Musk, nel frattempo, ha condiviso un post della nuotatrice Riley Gaines che sostiene che "gli uomini non appartengono agli sport femminili".

Il proprietario di X ha co-firmato il messaggio scrivendo: "Assolutamente". Trump ha postato un messaggio con una foto della lotta con Carini accompagnata dal messaggio: "Terrò gli uomini fuori dagli sport femminili!". Boudi ha detto che, sebbene la denuncia menzioni dei nomi, "quello che chiediamo è che la procura indaghi non solo su queste persone, ma su chiunque ritenga necessario. Se il caso andrà in tribunale, saranno processati".