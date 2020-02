I'm Not Okay With This, il trailer della nuova serie Netflix dai produttori di Stranger Things e dal regista di The End of the F***ing World.

Con I'm Not Okay With This, di cui è appena uscito il trailer, i produttori di Stranger Things e il regista di The End of the Fucking World ci regalano una nuova serie Netflix tutta da binge watching.

"Caro Diario, vai a farti fottere". Cominciamo bene! Sophia Lillis (IT, Sharp Objects) è Sidney, la protagonista di questo supernatural coming-of-age, "un'irriverente origin story che seque le avventure di una teenager che cerca di barcamenarsi tra gli ostacoli e le sfide del liceo da un lato, e le complicazioni familiari dall'altro, per non parlare della sua sessualità e di quei misteriosi superpoteri che stanno iniziando a risvegliarsi dentro di lei".

I'm Not Okay With This arriverà su Netflix il 26 febbraio, e nel trailer è abbastanza evidente l'impronta delle due serie di successo che sono sbarcate solo qualche anno prima sulla stessa piattaforma streaming.

Ancora una volta facciamo un tuffo nel passato, e ancora una volta sono sarcasmo e ironia ad accompagnare sì i drammi adolescenziali, ma anche tutti i loro diversi aspetti, dai più esagerati ai più seri, e tutto ciò che può circondarli.

E, ancora una volta, noi ci prepariamo ad aggiungere un'altra serie alla nostra watchlist. E voi?

I'm Not Okay With This, dal 26 febbraio su Netflix. Nel cast anche Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Richard Ellis e Aidan Wojtak-Hissong.]