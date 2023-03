I'm a Virgo: Jharrel Jerome è alto 4 metri nel trailer della nuova serie Amazon

Prime Video ha diffuso il trailer della nuova serie di Boots Riley, regista di Sorry to Bother You, svelandone il periodo d'uscita.

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di I'm a Virgo, serie che vede protagonista Jharrel Jerome nei panni di un ragazzo alto 4 metri che vive con difficoltà questa sua condizione nel quotidiano.

Il teaser trailer si apre con Cootie irritato che sogna di uscire un giorno dalla casa in cui è nato. Il ritmo accelera rapidamente, dando agli spettatori brevi scorci delle avventure che verranno, quando Cootie si lascerà alle spalle il tran tran della vita quotidiana per vivere un'avventura ricca di azione, ad esempio facendo un giro in una decappottabile con la cappotta abbassata. "Beh, sono della Vergine e quelli della Vergine amano l'avventura", spiega Cootie negli ultimi istanti del trailer.

I'm a Virgo narra infatti una surreale storia di formazione di un ragazzo nero alto quasi 4 metri che vive a Oakland in California. Lo show è stato creato, scritto, diretto e prodotto esecutivamente da Boots Riley, noto per Sorry to Bother You del 2018. Anche Jerome è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo. Amazon Studios e Media Res Studio hanno co-prodotto la serie.

Dopo l'anteprima al SXSW Festival il prossimo 11 marzo, tutti i sette episodi di I'm a Virgo saranno disponibili in streaming su Prime Video nell'estate del 2023. Non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Classe 1997, Jharrel Jerome ha vinto un Emmy nel 2019 per la sua interpretazione in When They Sea Us.