Ilona Staller "distrutta dal dolore" per una morte improvvisa in famiglia (FOTO)

Ilona Staller ha scelto Twitter per annunciare la morte di suo fratello Laszlo Staller: nella didascalia della foto l'ex attrice pornografica, cantante e politica ungherese naturalizzata italiana si è detta "distrutta dal dolore" a causa della morte improvvisa dell'amato fratello.

"Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria Staller, oltre che tutta la mia famiglia ungherese! Siamo addolorati!", ha scritto Cicciolina nel suo tweet.

La Staller, una delle più popolari star del porno italiano, a quanto pare, sta attraversando un periodo molto difficile: l'ex pornostar, infatti, sarebbe bancarotta, almeno secondo quanto rivelato due settimane fa da svariate testate giornalistiche italiane.

Per Ilona Staller sono ormai lontani gli anni del successo ed oggi, all'età di 70 anni, l'attrice hard avrebbe messo all'asta il vestito tricolore del suo esordio politico, la sua casa, il pianoforte e persino la sua biancheria intima al fine di pagare i suoi debiti.