Illuminate: Claudia Gerini racconta Alda Merini stasera su Rai3

Stasera su Rai3 in seconda serata Claudia Gerini racconta la straordinaria vita di Alda Merini nel secondo appuntamento con Illuminate, una docu-serie in quattro puntate, prodotta da Anele in collaborazione con Rai3, che racconta le storie di quattro icone italiane: l'attrice e soubrette Sandra Mondaini, la poetessa Alda Merini, la cantante lirica Renata Tebaldi e l'architetto Gae Aulenti.

Il viaggio di Claudia Gerini prende il via dal Lungotevere Romano, nell'atmosfera jazz di una house boat ormeggiata sul "naviglio" capitolino, un luogo suggestivo in cui Claudia incontra il musicista e grande amico della Merini Giovanni Nuti per prepararsi ad uno spettacolo che la vedrà cantare alcuni brani tra quelli scritti da Merini e musicati da Nuti nel corso della loro lunga collaborazione artistica.

È proprio la musica - e in particolare la musica delle parole di una delle poetesse più amate di sempre - a fare da sfondo alla ricerca intrapresa da Claudia Gerini, per riscoprire la figura di Alda Merini attraverso una serie di incontri e visite a luoghi significativi, come i Navigli di Milano, dove la poetessa ha vissuto gran parte della sua esistenza, fino al Museo Laboratorio delle Mente di Roma, per approfondire anche i momenti bui della sua esistenza dialogando anche con il direttore e psicoterapeuta Pompeo Martelli.

Il racconto si arricchisce delle esibizioni live di Claudia Gerini accompagnata dal Maestro Adriano Pennino e dei preziosi contributi di numerosi testimoni illustri tra cui la figlia Flavia Carniti, gli amici Carla Fracci e Beppe Menegatti, l'editore e amico Alberto Casiraghy, oltre che di immagini e filmati di repertorio per rivivere alcune degli spettacoli di Alda Merini e Giovanni Nuti con la grandissima Milva e alcuni passaggi di interviste originali della grande poetessa.