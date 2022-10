Iliza Shlesinger: Hot Forever, su Netflix in streaming da oggi

Iliza Shlesinger torna con Hot Forever, il suo sesto speciale comico di stand up, su Netflix in streaming a partire da oggi 11 ottobre 2022.

Iliza Shlesinger torna con Hot Forever, il suo sesto speciale comico di stand up, su Netflix in streaming** a partire da oggi 11 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Iliza Shlesinger torna su Netflix riconfermandosi come la voce esilarante e commovente della propria generazione, che esprime con coraggio tutto ciò che avremmo voluto dire su argomenti come i reggiseni brutti o il desiderio ineluttabile degli uomini adulti di avere un letto con rete a molle. Lo speciale prodotto da Avalon è stato girato a luglio alla Connor Playhouse di Cleveland.

"Sono così incredibilmente orgogliosa di questo speciale", ha detto la Shlesinger. "È audace, è reale: non guarderai mai più un reggiseno allo stesso modo... Inoltre, il mio vestito è fantastico". Con Hot Forever, Shlesinger pareggia Dave Chappelle per il maggior numero di speciali comici di Netflix a un totale di sei. I suoi precedenti speciali includono Unveiled (2019), Elder Millennial (2018), Confirmed Kills (2016), Freezing Hot (2015) e War Paint (2013).

Oltre ai suoi speciali comici, Shlesinger ha già recitato al fianco di Mark Wahlberg in Spenser Confidential, ha prodotto e recitato in The Iliza Shlesinger Sketch Show e ha avuto un ruolo secondario in Pieces of a Woman, sempre su Netflix. Nel bel mezzo della pandemia, lei e suo marito, chef e autore nominato al James Beard Award Noah Galuten, hanno lanciato Don't Panic Pantry, un programma di cucina quotidiano sui social media.