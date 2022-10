Ilary Blasi porta Francesco Totti in tribunale: sparite le scarpe della conduttrice Mediaset

Ilary Blasi e Francesco Totti finiscono in tribunale: le collezioni di scarpe della conduttrice de L'isola dei famosi sono sparite dalla villa dell'EUR: La notizia è stata scritta in esclusiva da Il Messaggero, che riporta che le scarpe 'rubate' sarebbero centinaia.

Nuovo capitolo dello scontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo i rolex rubati che, secondo l'ex capitano della Roma, la conduttrice avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza, ora è la volta delle scarpe della conduttrice.

Il Messaggero riporta che Ilary ha presentato ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma, l'udienza sarebbe fissata per venerdì 14 ottobre.

Francesco Totti, nell'intervista al Corriere della Sera aveva detto che, in cambio dei rolex, si era tenuto in ostaggio le borse griffate dell'ormai ex moglie. Le scarpe sarebbero un nuovo capitolo di questa faida che si sta trasformando in una Guerra dei Roses romana. "Stiamo parlando di un centinaio di paia, tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei, nonché le sue preziose sneaker a marchio Gucci. Un vero e proprio tesoro, se si considera che un paio di queste calzature può costare anche quattromila euro", scrive il quotidiano romano.

Il furto, denunciato da Ilary, comprende anche alcuni gioielli oltre alle famigerate borse. Nel frattempo, sembra che Totti si stia per trasferire a Roma Nord, l'ex calciatore avrebbe preso un appartamento di 250 mq in un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis.