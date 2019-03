Ilaria Alpi, a 25 anni dalla morte: il film e lo speciale stasera su La7

Marica Lancellotti

A 25 anni dalla morte di Ilaria Alpi andrà in onda stasera su La7, dalle 21:15, una puntata speciale di Atlantide, a ricordo della giornalista uccisa, che sarà seguita dal film a lei dedicato con Giovanna Mezzogiorno, Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni. Seguirà un documentario di Paul Moreira, Toxic Somalia.

Sono passati 25 anni dal 20 marzo 1994 in cui la giornalista del TG3 perse la vita, insieme al cineoperatore suo collega Miran Hrovatin: i due furono assassinati a Mogadiscio per mano di un commando armato. Nel triste anniversario La7 ha voluto rendere omaggio alla loro memoria con la puntata Speciale Atlantide - Ilaria Alpi, 25 anni di buio, in cui Andrea Purgatori ricostruirà una storia non ancora chiarita. La morte della giornalista, infatti, dopo anni di inchieste, continua a legarsi sempre di più a traffici di rifiuti tossici, di armi e a misteriose tangenti. Una svolta c'è stata nel 2016, quando, dopo 16 anni di carcere, il somalo Hashi Omar Hassan è stato dichiarato innocente con una sentenza che ha riconosciuto, inoltre, diversi tentativi di depistaggio nel corso dei lunghi anni di indagini. La notizia della nuova richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi è appena dello scorso 4 febbraio 2019 e arriva dalla Procura di Roma.

Sono passati 25 anni da quel #20marzo del 1994 quando la reporter #IlariaAlpi venne uccisa a Mogadiscio insieme all'operatore Miran Hrovatin. @andreapurgatori ricostruisce una storia dai tratti ancora oscuri in uno Speciale #Atlantide questa sera alle 21.15 su #La7 pic.twitter.com/ITzcWcyxX2 — La7 (@La7tv) 20 marzo 2019

Per non dimenticare, La7 dedicherà l'intera serata al caso Ilaria Alpi, trasmettendo, al termine della puntata speciale, il film Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni con Giovanna Mezzogiorno e Rade Serbedzija, per la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani. A seguire anche il documentario del giornalista francese Paul Moreira, Toxic Somalia, un'inchiesta sul traffico di rifiuti pericolosi e di armi, la stessa su cui Ilaria Alpi stava indagando prima di essere assassinata.