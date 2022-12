Il vulcano: in fuga da Whakaari, su Netflix in streaming da oggi

Il vulcano: in fuga da Whakaari, il documentario sulla tragica eruzione vulcanica neozelandese nel 2019, arriva in streaming su Netflix da oggi 16 dicembre 2022.

Il vulcano: in fuga da Whakaari, il documentario sulla tragica eruzione vulcanica neozelandese nel 2019, arriva in streaming su Netflix da oggi 16 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Nell'intenso e avvincente documentario Il vulcano: in fuga da Whakaari, la regista candidata agli Oscar Rory Kennedy (Last Days in Vietnam) ripercorre nei dettagli la tragica eruzione vulcanica avvenuta vicino alla costa neozelandese nel dicembre 2019 che ha causato la morte di ventidue persone. Durante una normale escursione su una remota isola vulcanica, un gruppo di 47 turisti e guide è rimasto intrappolato nell'epicentro di una bollente esplosione piroclastica di polveri e ceneri tossiche. Terrificante e motivante allo stesso tempo, il film utilizza testimonianze dirette per raccontare l'esperienza di questa eruzione letale.

Offrendo più che una sconvolgente e brutale rappresentazione dell'indifferenza di Madre natura, Il vulcano: in fuga da Whakaari dimostra anche la generosità innata della natura umana. Sotto la guida dei superstiti, uomini e donne che sono stati messi alla prova in maniera inimmaginabile, così come di ordinari cittadini entrati in azione con coraggio e reattività, gli spettatori riusciranno a capire il valore dei rapporti umani. Tramite una narrazione cruda e drammatica Il vulcano: in fuga da Whakaari presenta un ritratto brutale e onesto dei migliori tratti dell'umanità, persino davanti al peggiore disastro naturale.