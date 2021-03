Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: è morto suo padre Vito

Grave lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo: il padre Vito è morto il 28 febbraio 2021 per un malore improvviso, ma la notizia è stata diffusa solo ieri.

Stasera Ignazio Boschetto de Il Volo sarà a Sanremo 2021, a poche ore dalla notizia della morte del padre, Vito Boschetto, scomparso lo scorso 28 febbraio 2021 per un malore improvviso.

Ignazio Boschetto de Il Volo, il gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla morte improvvisa del padre. Il decesso è avvenuto a Bologna, dove l'uomo si era trasferito per avvicinarsi al figlio. Ignazio ha sempre raccontato che il padre, al quale era legatissimo, era stato uno dei primi a credere nelle sue capacita canore, incoraggiandolo a partecipare a Ti lascio una canzone, il talent show condotto da Antonella Clerici dove si è formato il trio che ormai è conosciuto in tutto il mondo.

La notizia è stata diffusa da una pagina dei fan di Ignazio su Facebook, in essa si legge: "Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. È morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo. Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l'Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto. Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia. Le mie condoglianze e del nostro gruppo a Ignazio Boschetto e ai familiari".

Nonostante il grave lutto Ignazio salirà sul palco dell'Ariston, come aveva confermato Amadeus: Il Volo si esibirà nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo per rendere omaggio e celebrare il maestro Ennio Morricone.