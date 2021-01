Il Volo, Gianluca Ginoble e suo fratello positivi al Covid: l'annuncio su Instagram

Una delle tre voci de Il Volo è risultata positiva al Covid-19: si tratta di Gianluca Ginoble che ha comunicato la notizia ai suoi fan attraverso la sua pagina Instagram dove ha ricordato ai suoi follower di non essere stato risparmiato dal virus nonostante le precauzioni adottate.

Il Covid-19 è un virus che non risparmia i giovani come dimostra Gianluca Ginoble, 25 anni, che oggi ha informato i suoi numerosissimi fan di essere risultato positivo al Coronavirus. Gianluca insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto è uno dei componenti de Il Volo, uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo. Ginoble oggi sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto con il fratello e nella didascalia che accompagna il post si legge: "Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene".

Il baritono del gruppo ha spiegato di aver rispettato tutte le norme previste dai Dpcm ma di essersi preso lo stesso il Covid- 19 e, per questo motivo, ha invitato tutti a rispettare le regole: "Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, d'indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia".

Gianluca e il fratello quindi non hanno necessità di ricoverarsi in ospedale e, per ora, possono ricevere le cure necessarie a casa anche se saranno costretti a restare isolati dal resto della famiglia.

Il volo è stato il primo gruppo Italiano a firmare un contratto diretto con una major statunitense e il prossimo 5 giugno 2021 canteranno live in piazza Pio XII a Roma per il concerto: "Il Volo tribute to Ennio Morricone".