Il trono di spade: nel prequel non compariranno né draghi né Targaryen

Marica Lancellotti

Quando è stata annunciata la prima serie prequel de Il trono di spade si è detto che sarebbe stata ambietata 10.000 anni prima rispetto agli eventi che ormai conosciamo molto bene. George R.R. Martin, intervistato a proposito del nuovo libro Fire and Blood, ha chiarito che l'informazione non è corretta: il prequel sarà ambientato circa 5.000 anni prima le guerre per il possesso del trono di spade.

Cosa comporta? Che naturalmente cambieranno personaggi e ambientazioni e che non ci saranno né Targaryen né draghi, almeno non subito. La serie prequel, che dovrebbe intitolarsi The Long Night, mostrerà un mondo completamente diverso, a detta di George Martin: "Westeros sarà un posto molto diverso. Non c'è Approdo del Re. Non c'è il trono di spade. E non ci sono i Targaryen, perchè la città di Valyria è solo all'inizio del grande impero che poi ha costruito. Avremo a che fare con un mondo più vecchio, e io spero che piaccia lo stesso".

Il portale Westeros.org ha spiegato perchè, stando così le cose, sarà praticamente impossibile vedere gli antenati di Daenerys ma non è detta l'ultima parola per i draghi: Westeros si stava riprendendo dagli effetti della Lunga Notte, mentre a Essos un pacifico pastore valyriano rinveniva dei draghi nelle Quattordici fiamme, la catena di vulcani che delimita la penisola. I valyriani hanno imparato ad addomesticare i draghi, comprendendo il loro incredibile potenziale in guerra, segnando così il punto d'inizio della propria egemonia. Se, dunque, in base alla mitologia creata da George R.R. Martin, potrebbe essere possibile incontrare prima o poi un drago nel prequel del Trono di Spade, non sarà facile incontrare un Targaryen in quanto la casata non ha acquisito un potere significativo prima della caduta di Valyria.

La prima serie prequel de Il trono di spade, che vedrà nel cast anche Naomi Watts, racconterà la discesa del mondo creato da George R.R. Martin dall'età dell'oro alla sua ora più buia. Jane Goldman è stata scelta da HBO come showrunner, mentre Gorge R.R. Martin, oltre ad essere coinvolto in fase di scrittura, figurerà come produttore esecutivo.