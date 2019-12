Il Trono di Spade, morto Andrew Dunbar, controfigura di Theon: aveva 30 anni

A soli 30 anni è morto Andrew Dunbar, attore e controfigura de Il Trono di Spade. Dunbar è morto improvvisamente il giorno della vigilia di Natale in casa sua, a Belfast. Le cause della morte non sono state rivelate, ma il decesso è stato confermato dall'agenzia The Extras Department, che aveva collaborato con lui in diverse occasioni.

Andrew Dunbar aveva lavorato sul set de Il Trono di Spade come controfigura di Alfie Allen per il personaggio di Theon Greyjoy ed aveva preso parte anche ad uno degli episodi più epici della serie HBO, La battaglia dei bastardi.

The Extras Departmant ha voluto ricordare Dunbar con un toccante post su Instagram: "Dire che siamo scioccati e addolorati per la scomparsa di Andrew Dunbar sarebbe riduttivo. Abbiamo così tanti bei ricordi degli anni in cui Andrew ha lavorato con noi. Era una persona versatile che poteva facilmente essere scritturata per qualsiasi tipo di ruolo. Un performer di talento molto richiesto dalle produzioni che volevano lavorare con lui. Ricorderemo i suoi ruoli come controfigura di Theon Greyjoy ne Il trono di spade, ma a anche quello di un poliziotto corrotto in Line of Duty e uno dei ribelli in Krypton, solo per citarne alcuni. Più di ogni cosa sarà ricordato per il suo animo gentile e per la sua personalità contagiosa. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, Andrew. Ci mancherai."

Un amico di Dunbar, Graham Smith, ha voluto dedicare qualche parola all'attore scomparso su Instagram e anche se inizialmente non avrebbe voluto scrivere nulla, ha ammesso che "condividere i nostri ricordi su di lui e sapere che non siamo soli nel nostro dolore, ci è di aiuto. Leggere i post che tutti hanno scritto su di lui nei giorni scorsi mi è stato di grande conforto."