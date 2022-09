Maise Williams svela il rapporto difficile col padre: "Da bambina mi indottrinava sul suo culto"

La giovane Maisie Williams, nota al pubblico mainstream per il ruolo di Arya Stark ne Il Trono di Spade), ha parlato della sua difficile infanzia e del rapporto problematico con il padre, membro di una setta.

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

Ospite del podcast Diary of a CEO, l'attrice britannica ha dichiarato: "Mia madre riuscì a scappare da mio padre quando avevo 4 anni. Ho avuto un rapporto traumatico con lui e me ne sono resa conto soltanto intorno agli 8 anni. Avevo delle difficoltà a scuola, ero sempre triste e i maestri non riuscivano a capire da dove provenisse tutto questo malessere".

Maisie ha poi rivelato un'amara verità: il padre aveva cercato di indottrinarla per metterla contro la madre. "Avevo capito di essere in questa sorta di culto contro mia madre. Cercava di indottrinarmi. Ho provato a combatterlo, ma il mondo mi cfraanava addosso".

Il Trono di Spade, Maisie Williams svela il finale originale riservato al Re della Notte

L'attrice ha spiegato di non aver mai più avuto alcun tipo di interazione con il padre, ciò le ha permesso di andare avanti con maggior serenità.

Maisie Williams fa parte del cast di Pistol, serie di Danny Boyle che racconta l'ascesa dei Sex Pistols disponibile su Disney+.