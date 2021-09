Il Trono di Spade, Emilia Clarke: "Jason Momoa ha fatto ubriacare tutti i presenti alla reunion"

Emilia Clarke e Jason Momoa si sono riuniti alcune settimane fa, insieme ad altri membri del cast de Il Trono di Spade per celebrare il compleanno di David Benioff, uno dei creatori della serie assieme a D. B. Weiss. Durante la reunion la star di Aquaman si è assicurata che tutti i presenti fosse "il più ubriachi possibile", secondo quanto dichiarato dalla Clarke.

Le due co-star hanno condiviso le foto dell'evento sulle rispettive pagine Instagram, ma Emilia si è aperta un po' di più a proposito della reunion durante un'intervista di People. L'attrice ha rivelato che Jason ha fatto sì che tutti alla festa fossero "ubriachi quanto più umanamente possibile".

"Oh Dio, è stato bellissimo. Quando Jay è in città, sai che sarà una di quelle serate...", ha spiegato la Clarke, descrivendo anche come Momoa è solito salutarla: "Entra nella stanza e tu dici: 'Eccolo qua, il mio uomo, mi solleverà con le sue possenti braccia da un momento all'altro'".

Emilia ha aggiunto che l'interprete di Khal Drogo ha costantemente riempito i bicchieri di tutti i presenti al party con vari tipi di whisky, affermando: "Voglio dire, non ho mai provato così tanti whisky diversi in tutta la mia vita. Un paio erano davvero ottimi, altri invece assomigliavano ad uno sverniciatore."