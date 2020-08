Il tempo delle mele: il cult con Sophie Marceau stasera su TV8

Va in onda stasera su TV8 la mini-maratona dedicata a Il tempo delle mele, film cult del 1980 che lanciò la carriera di Sophie Marceau: in onda il film originale e il sequel, Il tempo delle mele 2.

Stasera su TV8 è tempo di rivivere le emozioni adolescenziali con Il tempo delle mele e una giovanissima Sophie Marceau al suo primo film. Alle 21:25 andrà in onda il primo film della serie, Il tempo delle mele, mentre in seconda serata, alle ore 23:15, verrà trasmesso il sequel, Il tempo delle mele 2.

Esordio assoluto di Sophie Marceau, Il tempo delle mele racconta la storia della tredicenne Vic che si è appena trasferita a Parigi, da Versailles, insieme alla sua famiglia. Alle prese con genitori distratti e in crisi, Vic si trova ad affrontare i primi batticuori e le insicurezze dell'adolescenza con l'aiuto della nonna Poupette, piena di energia e di buoni consigli. Nel 1980 il regista Claude Pinoteau si ritrovò a fare provini a più di 3000 tra ragazzi e ragazze per trovare i suoi giovani protagonisti. Durante quella fase furono scelti molti dei futuri interpreti ma non la protagonista Vic, che sembrava impossibile da scovare anche per le strade di Parigi e nelle scuole. Poi arrivò, accompagnata dal papà, Sophie Danièle Sylvie Maupu, una ragazzina che colpì profondamente regista e produttori per la sua bellezza semplice e per il suo talento: era nata una stella, era nata Sophie Marceau.

Il tempo delle mele 2, in onda alle 23:15

Sophie Marceau ne Il tempo delle mele

A distanza di due anni la giovanissima attrice tornò sul set per il sequel di quello che nel frattempo si era rivelato un incredibile successo di pubblico a livello internazionale. Nel 1982 arrivò nelle sale di tutto il mondo Il tempo delle mele 2 che vede Vic, tra mille esperienze, ancora in attesa del principe azzurro, mentre i genitori sono sempre in crisi di coppia. Tra cotte, crisi e ripicche amorose Vic cerca di ingelosire il ragazzo dei suoi sogni flirtando con i suoi amici. Ma per fortuna c'è la bisnonna Poupette che corre sempre in suo aiuto.