Il Telefono del Signor Harrigan: Joe Tippett nel cast del film tratto dal racconto di Stephen King

Il Telefono del Signor Harrigan, film tratto dal racconto di Stephen King, avrà tra i propri interpreti anche Joe Tippett, recentemente tra i protagonisti della serie Omicidio a Easttown. Il progetto sarà prodotto per Netflix e le riprese dovrebbero iniziare a breve in vista di un debutto sulla piattaforma streaming previsto nel 2022.

La storia Il telefono del Signor Harrigan è tratta dalla raccolta Se scorre il sangue. Al centro della trama c'è un ragazzo chiamato Craig, che vive in una piccola città di provincia e fa amicizia con il miliardario Mr Harrigan, il quale vive da recluso. I due stringono un legame grazie al loro amore per i libri e un iPhone, ma quando l'uomo muore, il ragazzo scopre che non tutto quello che è morto scompare e di essere in grado di comunicare con l'amico grazie all'iPhone che è stato sepolto con lui.

Donald Sutherland avrà la parte del Signor Harrigan, mentre Jaeden Martell avrà la parte di Craig.

Joe Tippett, recentemente nel cast dell'acclamata serie Omicio a Easttown, avrà il ruolo del padre di Craig, che ha cresciuto il figlio da solo dopo la morte della moglie.

Nel team della produzione ci sarà Jason Blum, per conto di Blumhouse, Ryan Murphy e Carla Hacken. John Lee Hancock sarà regista e sceneggiatore del progetto destinato a Netflix.