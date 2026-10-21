Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, stasera sul NOVE: da Giulia Vecchio a Andy Díaz, gli ospiti di Fabio Fazio

Questa sera, mercoledì 21 ottobre, dalle 21:25 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, lo spazio conviviale condotto da Fabio Fazio che da questa stagione conquista una collocazione autonoma in prima serata. Tra gli ospiti ci sono Giulia Vecchio, Diego Abatantuono, Iva Zanicchi e Andy Díaz Hernández.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della seconda puntata del 21 ottobre

Al centro della seconda puntata ci saranno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, come Michele Serra, e dello sport. Per il cinema spazio a Diego Abatantuono e Giulia Vecchio, protagonisti del nuovo film di Massimiliano Bruno Un tranquillo funerale di famiglia, remake della celebre commedia Funeral Party, in arrivo nelle sale il 29 ottobre dopo l'anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma. Spazio anche a Iva Zanicchi, che da novembre sarà in tournée nei teatri italiani con la commedia Viva la mamma!.

Tra gli ospiti de Il Tavolo anche il triplista Andy Díaz Hernández, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione europeo ai Campionati Europei di atletica leggera a Birmingham. L'atleta quest'anno e tra i protagonisti del cast della ventunesima edizione di Ballando con le stelle con al suo fianco la maestra Gioia Giovanatti.

A completare il parterre, una nutrita schiera di volti amatissimi dal pubblico: Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi, Simona Ventura, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli.

Con la promozione a programma autonomo, Il Tavolo punta dunque a consolidare la propria identità televisiva, portando in prima serata la formula che negli anni ha caratterizzato il finale di Che Tempo Che Fa: conversazioni informali, ironia, racconti personali e incontri tra protagonisti di mondi diversi.