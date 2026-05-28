Il silenzio degli altri: da oggi al cinema il film spagnolo premiato nei Festival di mezzo mondo

Arriva oggi, giovedì 28 maggio, nelle sale italiane il film spagnolo Il silenzio degli altri, che dopo un lungo percorso nei principali festival internazionali si è imposto come uno dei titoli europei più premiati della stagione.

Diretta da Eva Libertad, la pellicola ha raccolto riconoscimenti in diversi contesti prestigiosi, tra cui la Berlinale, il Málaga Spanish Film Festival, il Seattle International Film Festival e i Premi Goya, confermando un'attenzione costante da parte della critica e del circuito festivaliero.

Locandina di Il silenzio degli altri

Il successo internazionale del film si è costruito progressivamente, grazie a un passaparola positivo e a una serie di premi che ne hanno consolidato la reputazione. Tra questi figurano il Premio del Pubblico alla Berlinale, il Premio del Pubblico LUX, il premio per il Miglior Film a Málaga, il Premio della Giuria a Seattle e importanti riconoscimenti anche al Bari International Film Festival, dove il film è stato premiato sia come Miglior Film sia per la prova del protagonista. Agli ultimi Premi Goya ha ulteriormente rafforzato il proprio percorso, aggiudicandosi, tra gli altri, il premio per il Miglior Film e quello per la Miglior Opera Prima.

Con l'uscita odierna nelle sale, Il silenzio degli altri completa il suo percorso e si presenta al pubblico italiano come un'opera già ampiamente validata dal circuito internazionale. Il film si inserisce in quella categoria di titoli che arrivano in sala dopo aver costruito la propria identità attraverso festival e riconoscimenti, rafforzando così le aspettative del pubblico.

Di cosa parla Il silenzio degli altri

Al centro della storia c'è Ángela, una donna sorda che aspetta una figlia dal compagno Héctor, udente. La nascita della bambina segna un punto di svolta nella loro relazione, mettendo in crisi equilibri già delicati e costringendo entrambi a confrontarsi con difficoltà quotidiane e profonde differenze di percezione del mondo.

Il film affronta il tema della comunicazione e dell'identità attraverso una prospettiva intima e familiare, concentrandosi sulle dinamiche di una coppia che si trova a ridefinire il proprio ruolo di genitori in un contesto che non sempre è costruito per accogliere la diversità.

Distribuzione e accessibilità in sala

Ebbene, il film arriverà nelle sale italiane dal 28 maggio e Lucky Red, che lo distribuisce, lo proporrà nella versione originale spagnola e in quella doppiata con sottotitoli descrittivi per persone sorde in tutte le sale, senza eccezioni.

Per le persone con disabilità visiva, inoltre, l'audiodescrizione sarà resa disponibile sull'app MovieReading in tutte le sale in cui verrà programmato il film. Sarà disponibile una traccia con audiodescrizione mixata all'audio italiano, così da permettere di seguire il film in cuffia interamente doppiato e audiodescritto, anche nei casi in cui sia proiettata la versione originale.

In Italia, prima dell'uscita al cinema, il film è stato presentato in anteprima a Roma il 6 maggio in occasione della 19ª edizione de La Nueva Ola - Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, confermando il proprio percorso di visibilità nei principali circuiti dedicati al cinema internazionale.