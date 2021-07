Il Signore degli Anelli: la trilogia torna al cinema in 4K, ecco le date

UCI Cinemas ha svelato le date previsto per il ritorno della saga Il Signore degli Anelli, in versione rimasterizzata, nelle sale.

La saga de Il Signore degli Anelli ritorna finalmente nelle sale in una versione rimasterizzata, per la gioia dei fan e UCI Cinemas ha ora confermato le date previste per l'appuntamento.

Le avventure dei personaggi creati da J.R.R. Tolkien ritorneranno infatti sul grande schermo a partire dal 22 luglio e accompagneranno gli spettatori per tutta l'estate.

La maratona estiva della trilogia de Il signore degli anelli, l'opera cinematografica diretta da Peter Jackson, inizierà dal 22 al 26 luglio con La compagnia dell'anello.

Il secondo capitolo, Le due torri, verrà invece distribuito dal 27 al 30 luglio, e la fine dell'epica storia è prevista dal 31 luglio al 4 agosto con Il ritorno del re.

I tre lungometraggi saranno proposti nella versione rimasterizzata in 4K grazie a Warner Bros in occasione del ventesimo anniversario del debutto del primo capitolo della storia.

Peter Jackson ha diretto i tre film in Nuova Zelanda, dove sono in corso le riprese della nuova serie prodotta da Amazon Studios ispirata alle opere di Tolkien che dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2022. La trilogia cinematografica ha ottenuto ben diciassette premi Oscar.

Gli spettatori potranno quindi ritornare nella Terra di Mezzo per seguire le avventure di Frodo, degli hobbit, di Gandalf, Legolas, Aragorn e tutti gli altri indimenticabili protagonisti impegnati nella lotta contro Sauron.