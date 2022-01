Il Signore degli Anelli: Sean Astin rivela che una famosa scena del primo film non era presente nello script

Una scena del primo film della saga cult Il Signore degli Anelli, come ha svelato Sean Astin, è stata aggiunta durante le riprese.

Una delle scene più conosciute e apprezzate del primo capitolo della saga cinematografica de Il Signore degli Anelli è stata aggiunta in un momento successivo, non essendo presente nella sceneggiatura. Sean Astin, intervistato da TheWrap, ha infatti ricordato come si sono svolte le riprese della trilogia diretta da Peter Jackson.

Sean Astin, in occasione del ventesimo anniversario del debutto nelle sale Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, ha spiegato che lavorare in contemporanea a tutti e tre i film ha aiutato il lavoro compiuto dalla troupe e dal cast. L'interprete di Samwise Gamgee ha ricordato: "Onestamente non posso ricordare dove si concludeva un film e dove iniziava l'altro, la consideravamo una storia intera".

Astin ha aggiunto: "Quando alla fine del primo film Frodo e Sam se ne vanno da soli, quella scena non era stata scritto prima che fossimo già impegnati da tempo nella produzione. Eravamo già molto avanti nelle riprese. E Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens volevano che io ed Elijah Wood li incontrassimo e abbiamo pensato 'Questa è una cosa nuova'".

Le pagine aggiuntive che sono state presentate ai due attori contenevano la scena in cui Samwise dice che ha fatto una promessa e non ha intenzione di lasciare Frodo.

Sean ha però ammesso che a un certo punto ha smesso di leggere in anticipo tutte le pagine del copione concentrandosi solo, giorno dopo giorno, sulle scene che dovevano realizzare sul set: "Ogni volta ricevevamo nuove pagine con piccoli cambiamenti, grandi cambiamenti, cambiamenti di oggetti di scena, cambiamenti di location, qualsiasi cosa... E provavamo a leggerle, ma a un certo punto diventava troppo".

L'attore, nell'intervista, ricorda anche il primo momento che ha visto alcune scene tratte dal film: "A Natale dell'anno 2000, il produttore Marc Ordesky ci aveva mostrato una piccola collezione di scene, una breve presentazione, ne ho avuta una copia e l'ho portata a casa". Sean ha mostrato il video con la sua famiglia nella sua casa a Los Angeles: "Pensavo 'Questo è reale. Questo sta accadendo realmente'".

La prima scena che aveva visto, tuttavia, era la sequenza che coinvolge Balrog e Gandalf e i protagonisti stanno piangendo in cima a una montagna: "Ci avevano portato lì in elicottero e avevano girato in slow motion. Ricordo che era il compleanno di Peter Jackson ed eravamo nella sua casa a Queenstown, e Marc Ordesky ci ha detto 'Volete vedere qualcosa?'. E ci ha mostrato quella sequenza. Quando l'abbiamo vista, abbiamo tutti pensato 'Oh mio dio, è così fantastica'".