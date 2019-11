Il signore degli Anelli. Peter Jackson nella parodia TV di Stephen Colbert

Si rivede Peter Jackson nella parodia de Il Signore degli anelli ideata da Stephen Colbert, e con lui appaiono anche alcuni interpreti dell'amatissima trilogia tolkeniana, tra cui Ian McKellen.

Il popolare comico americano, è riuscito finalmente a coronare il suo sogno di essere catapultato nella Terra di Mezzo di Tolkien. Nell'ultima puntata del suo Late Show sulla CBS è andato ad intervistare Peter Jackson in nuova Zelanda ed è riuscito a fargli girare un divertente spin-off di una decina di minuti in cui viene ironicamente preso in giro e parodiato l'universo de Il signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Colbert è così diventato Darrylgorn, il fratello gemello ma leggermente più caliente di Aragorn e lo vediamo camminare in lungo e in largo tra i monti del Caradhras, la Contea, Edoras o la locanda del Puledro impennato. Sono solo alcuni dei luoghi simbolo tratti dalla versione cinematografica de Il signore degli anelli di Peter Jackson. in cui peraltro non mancano nemmeno gli elfi. Grazie ad un abile montaggio riesce anche ad essere presente in alcune scene dei vari film come ad esempio Il signore degli anelli - Le due torri, in cui lo vediamo che ci prova con Arwen o ha un dialogo surreale con re Theoden quando è ancora succube dei malefici.

Il divertente video si chiude con uno spassoso cameo di Peter Jackson nei panni di una sorta di Samvise Gamgee impegnato a mangiare carote e a confondere Il signore degli Anelli con Harry Potter e Star Wars e i veri attori della trilogia, compreso Ian McKellen che rifiuta ironicamente di voler far parte di questo remake sui generis che ha anche un titolo chilometrico: Stephen Colbert presents Peter Jackson's The Lord of the Rings series' The Hobbit: The Desolation of Smaug's "The Laketown Spy" is Darrylgorn in Darrylgorn Rising: The Rise of Darrylgorn The Prequel to Part One: Chapter One.