Il rumore delle cose nuove sarà il film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2026

Sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese a inaugurare la ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La kermesse capitolina, che si svolgerà dal 14 al 25 ottobre 2026 nella cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si aprirà nel segno del cinema italiano, come da tradizione.

Claudia Pandolfi e Lino Musella

L'annuncio ufficiale è stato dato dal Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica Paola Malanga. La pellicola verrà presentata in anteprima mondiale nella sezione Grand Public durante la cerimonia inaugurale, condotta per l'occasione dalla dj e conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma.

Un cast d'eccezione per il nuovo film di Genovese

Il regista romano, reduce dal successo di Follemente - che ha dominato il box office italiano nel 2025 conquistando anche due Nastri d'Argento - e celebre nel mondo per il fenomeno da record Perfetti sconosciuti, torna dietro la macchina da presa con una nuova pellicola corale. Per questo progetto, Genovese ha radunato un cast di primissimo piano: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce, Claudio Santamaria.

Una scena del film

La trama de Il rumore delle cose nuove

La storia segue le vicende di tre coppie, estranee tra loro, unite però dallo stesso invisibile destino. Ciascuna di esse si è costruita nel tempo una prigione dorata, un perimetro di vita sicuro e confortevole nato dalla paura del cambiamento e dell'ignoto. In questa routine emotiva si inserisce improvvisamente un evento inatteso che finirà per coinvolgerle tutte. Lo shock costringerà i protagonisti a fare i conti con se stessi, a riordinare i propri sentimenti e a rivoluzionare un'esistenza ormai satura di compromessi.

Produzione e uscita nelle sale a novembre

Prodotto da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production (società Leone Film Group) insieme a Rai Cinema, il film vede la collaborazione di Disney+ e l'associazione di Vice Pictures, con Leonardo Maria Del Vecchio nel ruolo di produttore associato. Realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura tramite il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il film arriverà ufficialmente nelle sale italiane giovedì 12 novembre 2026 distribuito da 01 Distribution, mentre la distribuzione internazionale sarà curata da Rai Cinema International Distribution.