Il ritorno di don Camillo – Il film a fumetti, il secondo volume disponibile in libreria

Dopo il successo di Don Camillo - Il film a fumetti, uscito nel 2019, ReNoir Comics pubblica Il ritorno di don Camillo - Il film a fumetti, il secondo volume della collana che traduce su carta le pellicole dedicate al prete inventato da Giovannino Guareschi, ma nella forma in cui le avrebbe volute lui.

Lo scrittore, infatti, era spesso in disaccordo con le scelte del regista Julien Duvivier e della produzione, che commentava puntualmente in un fitto scambio di lettere ancora conservate nell'archivio di famiglia. Grazie a questa documentazione, lo sceneggiatore Davide Barzi, sotto la supervisione attenta di Alberto Guareschi, figlio dello scrittore, ha potuto ripensare la pellicola Il ritorno di don Camillo che tutti conosciamo e cambiarla quel tanto che serviva per andare incontro alle volontà del creatore dei personaggi.

Il ritorno di don Camillo - Il film a fumetti, quindi, non è una semplice trasposizione su carta del film con Fernandel e Gino Cervi, ma molto di più! Nelle oltre duecento pagine a fumetti vengono ripresi in maniera filologica i racconti di Guareschi scelti per la trama del film e ora proposti nella maniera più fedele possibile. Il risultato è un'opera che in più parti ricorda il lungometraggio diretto da Duvivier ma in altre presenta scene mai viste, a formare per la prima volta la cosa più somigliante possibile a una "director's cut", o meglio ancora a una "writer's cut".

Ritroverete scene celebri come l'esilio del parroco in montagna, l'alluvione del Borgo e il ritorno in paese dell'ex fascista travestito da indiano, raccontate a partire dall'adattamento dei racconti originali. Si tratta di episodi separati - alcuni già pubblicati sulla collana Don Camillo a fumetti, altri inediti - che, come nel film, sono "cuciti insieme" da scene di raccordo scritte ad hoc, tenendo sempre sott'occhio la sceneggiatura originale. Grazie ai materiali conservati nell'Archivio Guareschi di Roncole Verdi, il volume è chiuso da un ricco dossier sulla complicata lavorazione della pellicola.