Il primo della classe da Venezia a RaiPlay: nel cast del corto anche Davide Vavalà, ex de 'Il Collegio'

Il cortometraggio di Andrea Ricciotti, vincitore dell'8a edizione del contest 'La Realtà Che Non Esiste', sarà presentato come Evento Speciale al Festival di Venezia e contemporaneamente pubblicato in streaming su RaiPlay

Sarà presentato il prossimo 8 settembre al Festival di Venezia il cortometraggio Il primo della classe, scritto e diretto da Andrea Ricciotti, vincitore dell'ottava edizione del contest "La Realtà Che Non Esiste".

Nel cast del corto c'è anche una vecchia conoscenza del pubblico televisivo, Davide Vavalà, concorrente della quinta edizione del reality RAI Il Collegio, ora amatissimo e seguitissimo creator sui social. Con lui ci sono il protagonista Samuele Carrino, Cecilia Cantarano e Alessia Cosmo, oltre a Francesca Bergesio e a Gian Marco Tognazzi, in un cameo.

Di cosa parla Il primo della classe

Al centro della storia c'è Vincenzo, un ragazzo brillante, popolare e carismatico, considerato da tutti il ragazzo perfetto. La sua immagine cambia completamente quando la ex fidanzata lo accusa di violenza. A complicare la situazione c'è un video che sembra raccontare con chiarezza ciò che è successo. Ma le immagini, in un mondo in cui la manipolazione digitale è sempre più difficile da riconoscere, non sono necessariamente sinonimo di verità.

Amici e social si dividono così tra chi crede alla versione di Vincenzo e chi sostiene quella della ragazza, lasciando al centro della storia una domanda tutt'altro che semplice: a chi credere? O, meglio, a chi si vuole credere?

Il primo della classe nasce all'interno del contest "La Realtà Che Non Esiste", ideato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema, dedicato agli storyteller under 35. L'edizione 2026, l'ottava, intitolata "Oltre il vetro: fidati è falso", affronta proprio le conseguenze dei nuovi strumenti di manipolazione digitale, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e ai deepfake.

È un tema che, nel caso di Il primo della classe, viene inserito all'interno di una storia molto più concreta, legata ai rapporti tra adolescenti, social network e percezione pubblica. "In un mondo dove la tecnologia rende la verità negoziabile, è la narrazione a decidere cosa diventa reale per tutti gli altri", ha spiegato il regista Andrea Ricciotti.

Il primo della classe arriva anche su RaiPlay

Il cortometraggio sarà disponibile su RaiPlay in contemporanea con la première alla Mostra di Venezia per poi proseguire il proprio percorso attraverso festival, scuole e iniziative dedicate ai ragazzi.

L'appuntamento con Il primo della classe è quindi fissato per martedì 8 settembre alle ore 19.00 alla Sala Giardino del Festival di Venezia. Per il pubblico che non sarà alla Mostra, invece, ci sarà la possibilità di vedere il cortometraggio su RaiPlay a partire dalla première veneziana.