Il Presagio: Nell Tiger Free sarà la protagonista del prequel horror

Secondo quanto riportato da Deadline, Nell Tiger Free, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Il Trono di Spade, è stata scelta ufficialmente come la protagonista di The First Omen, nuova pellicola che rappresenta un prequel al classico franchise Il Presagio prodotto da 20th Century Studios.

Il trono di spade: l'attrice Nell Tiger Free interpreta Myrcella Baratheon

The First Omen sarò diretto da Arkasha Stevenson, da un copione che la regista sta scrivendo in collaborazione con Tim Smith. Il film sarà prodotto da David S. Goyer e Keith Levin per Phantom Four, con Smith che svolgerà anche il ruolo di produttore esecutivo. Al momento ogni dettaglio sulla trama e sui personaggi non è stato rivelato, ma seguiranno informazioni nei prossimi mesi.

Il nuovo film rappresenta il primo grande progetto per Nell Tiger Free da quando è apparsa nelle pellicole britanniche indipendenti Broken e Settlers. L'attrice ha anche già esperienza con il genere horror, dato che è presente nella serie Servant di Apple TV+.

Creato da David Seltzer, il franchise di Il presagio è iniziato nel 10976, con il primo titolo diretto da Richard Donner. La storia è incentrata su un bambino chiamato Damien, il quale viene adottato dalla famiglia Thorn, ma ben presto si scopre che si tratta di una creatura demoniaca. Grazie al successo del film, sono seguiti tre sequel, oltre a un remake che ha incassato internazionalmente oltre 250 milioni di dollari al Box Office.