Il postino suona sempre due volte: il film con Jack Nicholson e Jessica Lange stasera su Iris

Un grande classico torna in TV, stasera su Iris alle 21:00: è Il postino suona sempre due volte, il film diretto nel 1981 da Bob Rafelson, con protagonisti Jack Nicholson e Jessica Lange.

Jessica Lange con Jack Nicholson in Il postino suona sempre due volte

Nel pieno della depressione economica, Frank Chamber (Jack Nicholson) vive di espedienti e piccole truffe. Non ha una fissa dimora, almeno fino al suo arrivo a Santa Barbara, in California. Qui il proprietario di Twin Oaks, una rurale tavola calda con pompa di benzina annessa, gli offre un impiego come meccanico.

Certo, Frank non è attratto solo dalla proposta di Nick Papadakis (John Colicos), ma anche dagli occhi della bella Cora (Jessica Lange), la moglie, molto più giovane ed evidentemente stanca di vivere accanto a un uomo rozzo. Attratti dalla possibilità di una seconda chance, Frank e Cora si lasciano travolgere da una bollente passione, che li spingerà a mettere in piedi un castello di bugie e tradimenti.

Il film è l'adattamento del romanzo omonimo di James Cain, pubblicato per la prima volta nel 1932.

La storia era però già stata portata al cinema per ben tre volte: nel 1939 dal film francese Le dernier tournant, nel 1943 da Ossessione di Luchino Visconti e nel 1946 dall'americano Il postino suona sempre due volte di Tay Garnett, con Lana Turner e John Garfield.