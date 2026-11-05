Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni 6 novembre: una telefonata sconvolge Riccardo

Nuovi successi professionali, incontri attesi da tempo e tensioni familiari difficili da contenere animano la puntata de Il Paradiso delle Signore 11 in onda venerdì 6 novembre 2026, come sempre nel pomeriggio di Rai 1.

Mentre al grande magazzino c'è aria di festa grazie all'ottima riuscita di una nuova iniziativa, per alcuni protagonisti arriva il momento di fare i conti con questioni molto più personali. Tra ritorni emozionanti e parole che fanno male, gli equilibri cambiano ancora una volta. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 11, dove eravamo rimasti

Le Veneri

Nella puntata di giovedì 5 novembre de Il paradiso delle signore, Marcello riesce finalmente a trovare una soluzione al guasto che mette in difficoltà la casa-famiglia. Odile, però, non vuole restare a guardare e insiste per contribuire economicamente, dimostrando ancora una volta quanto tenga al progetto.

Rebecca, intanto, ottiene grazie a Diana un appuntamento con Filippo, ma il favore non basta a rasserenarla. La ragazza teme infatti che dietro l'iniziativa della cugina possa esserci anche l'influenza di Carla e preferisce prendere le distanze.

Al grande magazzino Irene scopre un lato di Simona che fino a quel momento è rimasto nascosto: la donna è una ballerina autentica e il suo talento non passa inosservato. Dietro la grazia dei movimenti, però, Irene percepisce anche una ferita ancora aperta, qualcosa che Simona continua a portarsi addosso.

Matteo, invece, racconta a Marcello dell'incontro con Carmine Mandalà, il padre di Lia. L'uomo non lo convince del tutto e Matteo ammette di nutrire diversi dubbi sul suo conto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 6 novembre

Venerdì al Paradiso c'è un motivo concreto per sorridere: la campagna "Ad Occhi Chiusi" ottiene un grande successo. Intanto Roberto decide di dare una mano a Irene, Johnny e Valter nella sorpresa che il gruppo sta organizzando per Simona, un gesto pensato per restituirle un po' di leggerezza.

Anche la casa-famiglia resta al centro delle attenzioni. Mirella non nasconde l'entusiasmo per i nuovi acquisti e Marcello, colpito dalla sua reazione, propone a Odile di fare un passo ulteriore e dotare la struttura degli elettrodomestici più recenti.

Per Lia arriva invece un momento molto più intimo: grazie all'intervento di Matteo, la ragazza può finalmente riabbracciare suo padre Carmine. Un incontro carico di emozione, anche se i dubbi già emersi sull'uomo continuano a lasciare qualche ombra.

Sul lavoro Riccardo sembra attraversare un periodo particolarmente favorevole. Il suo ruolo di direttore commerciale gli regala soddisfazioni, ma basta una telefonata a spezzare l'entusiasmo e a farlo precipitare nello sconforto.

La tensione più forte esplode però in famiglia. Valter scopre della cena tra Elisa e Cesare e reagisce malissimo. Tra madre e figlio nasce una discussione durissima: vecchie incomprensioni e nuove paure si mescolano fino a trasformare il confronto in uno scontro capace di lasciare ferite profonde.